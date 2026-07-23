Angelina Jolie e Brad Pitt, anche la figlia Vivienne vuole eliminare il cognome del padreSpettacolo
La ragazza, 18 anni, ha presentato una domanda alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles per cambiare nome in Vivienne Marcheline Jolie. L’udienza è fissata per il 2 novembre 2026
Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, 18 anni, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha presentato una domanda alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles per chiedere di rimuovere il cognome del padre e di cambiare nome in Vivienne Marcheline Jolie. Secondo i documenti del tribunale ottenuti dalla rivista People, il motivo è “personale”. L’udienza è ora fissata per il 2 novembre 2026. Già nel 2024, la ragazza era stata accreditata semplicemente come “Vivienne Jolie” nella locandina dello spettacolo di Broadway The Outsiders, che aveva prodotto insieme alla madre.
IL RAPPORTO DI BRAD PITT CON I FIGLI
Vivienne Marcheline, nata nel 2008 insieme al fratello gemello Knox Leon, è la più giovane dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt. Gli altri sono Maddox, 24 anni, Pax, 22 anni, Zahara, 21 anni, e Shiloh, 20 anni. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la turbolenta separazione dell’ex coppia, nessuno dei ragazzi e delle ragazze avrebbe rapporti con il padre. Inoltre, Vivienne non è la prima a voler eliminare “Pitt” dal proprio cognome. Nel 2024, Shiloh aveva presentato una richiesta, poi accolta, per cambiare il nome in Shiloh Jolie. In sospeso, invece, ci sono ancora le analoghe richieste di Maddox, che ha chiesto di diventare Maddox Chivan Jolie, e di Zahara, che ha chiesto di cambiare il proprio nome in Zahara Marley Jolie. Le rispettive udienze sono fissate il 14 e il 28 settembre. “È triste vedere qualcuno che pubblicizza ripetutamente il suo riuscito tentativo di allontanare i figli dall’altro genitore”, aveva dichiarato in precedenza alla rivista People una fonte vicina a Pitt. “Ho sei esseri umani, ognuno con la propria individualità, in casa mia. Sono entusiasta di tutte le diverse fasi, emozioni e curiosità che attraversano. Come si fa a non esserlo?”, ha dichiarato sempre alla rivista People Jolie nel 2021. “Il nostro compito è aiutarli a capire chi sono. E non si può capire chi sono se non si cresce insieme a loro con entusiasmo”.
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IL DIVORZIO E LE TENSIONI TRA ANGELINA JOLIE E BRAD PITT
I cambi di nome arrivano dopo anni di tensioni. Nel 2021, il primogenito Maddox aveva testimoniato contro Pitt nel processo per violenze domestiche che Angelina Jolie aveva intentato contro Brad Pitt. Nel 2016, infatti, l'attore, mentre era ubriaco, avrebbe colpito il ragazzo durante un viaggio in aereo. Una volta atterrati, l'attrice avrebbe immediatamente chiesto il divorzio. Qualche anno fa, anche Pax si era schierato pubblicamente contro il padre, che aveva definito sui social “un’orribile persona”. Inoltre, anche Zahara, Shiloh e Vivienne hanno “cancellato” l’attore dalle loro vite. Tuttavia, secondo la stampa americana, Pitt, che nel 2024 dopo otto anni di battaglie in tribunale ha raggiunto l’accordo di divorzio con Jolie, e che oggi è fidanzato con Ines de Ramon, avrebbe il forte desiderio di “recuperare il rapporto con i figli”. Secondo alcune fonti, infatti, “Brad sente la mancanza dei suoi figli e desidera avere un rapporto più stretto con loro”. Un tempo, infatti, l’attore e i ragazzi “avevano un ottimo rapporto. Ma quella fase è finita, e questa situazione gli spezza il cuore”. Sull’argomento, Pitt non ha mai rilasciato dichiarazioni. Nel frattempo, l’ex coppia è ancora coinvolta in una disputa su Château Miraval, la tenuta vinicola francese che un tempo possedevano insieme. All’inizio del mese, Jolie ha sostenuto che Pitt aveva travisato le sue affermazioni nel tentativo di ottenere anni di suoi registri finanziari.
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