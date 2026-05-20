Zahara Jolie si laurea e cancella il cognome del padre Brad Pitt

“Zahara Marley Jolie”. Mentre attraversava il palco per ricevere il diploma di laurea in Psicologia allo Spelman College di Atlanta il 17 maggio, la figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt, 21 anni, è stata indicata così, senza il cognome dell’attore. Già nel 2023, durante la cerimonia di introduzione alla sorellanza universitaria Alpha Kappa Alpha, la ragazza si era presentata cancellando il cognome del padre, una scelta che aveva ribadito anche lo scorso aprile, quando aveva partecipato come ospite speciale all’evento Dearest Mother & Daughter: A Most Delightful Brunch Experience alla Pearls of Purpose Foundation. In quell’occasione, Zahara aveva invece parlato del “rapporto unico, quasi fraterno” che la lega alla madre. “Il nostro amore reciproco è un amore trovato”, aveva detto in un video su Instagram. “Sono stata adottata a sei mesi e mi sono stati dati dei fratelli e delle sorelle speciali e pieni d’amore, con una mamma che ci ha cresciuti insegnandoci il valore di aiutare gli altri, di essere gentili e di impegnarci sempre per crescere come persone. Questi valori possono sembrare semplici, ma in un mondo in cui la gentilezza viene trascurata e aiutare gli altri ha un prezzo, sono grata di aver avuto un modello che mi ha mostrato cosa significa essere una brava persona”. La ragazza aveva poi descritto Jolie come “la donna più altruista, amorevole e comprensiva che io possa chiamare mamma”. A sua volta, in un intervento al Time 100 Talk nel 2020, l'attrice aveva dichiarato di aver “imparato moltissimo” dalla figlia. “Lei fa parte della mia famiglia, ma è anche una donna africana straordinaria e il suo legame con il suo paese, con il suo continente, è unico e io non posso che ammirarlo profondamente”.