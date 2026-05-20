Zahara Jolie si laurea e cancella il cognome del padre Brad Pitt

Durante la cerimonia allo Spelman College di Atlanta, la figlia di Angelina Jolie e dell'attore ha ritirato così il diploma. Una scelta che, dopo la turbolenta separazione dei genitori, aveva ribadito già in passato e che condividono anche gli altri fratelli
“Zahara Marley Jolie”. Mentre attraversava il palco per ricevere il diploma di laurea in Psicologia allo Spelman College di Atlanta il 17 maggio, la figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt, 21 anni, è stata indicata così, senza il cognome dell’attore. Già nel 2023, durante la cerimonia di introduzione alla sorellanza universitaria Alpha Kappa Alpha, la ragazza si era presentata cancellando il cognome del padre, una scelta che aveva ribadito anche lo scorso aprile, quando aveva partecipato come ospite speciale all’evento Dearest Mother & Daughter: A Most Delightful Brunch Experience alla Pearls of Purpose Foundation. In quell’occasione, Zahara aveva invece parlato del “rapporto unico, quasi fraterno” che la lega alla madre. “Il nostro amore reciproco è un amore trovato”, aveva detto in un video su Instagram. “Sono stata adottata a sei mesi e mi sono stati dati dei fratelli e delle sorelle speciali e pieni d’amore, con una mamma che ci ha cresciuti insegnandoci il valore di aiutare gli altri, di essere gentili e di impegnarci sempre per crescere come persone. Questi valori possono sembrare semplici, ma in un mondo in cui la gentilezza viene trascurata e aiutare gli altri ha un prezzo, sono grata di aver avuto un modello che mi ha mostrato cosa significa essere una brava persona”. La ragazza aveva poi descritto Jolie come “la donna più altruista, amorevole e comprensiva che io possa chiamare mamma”. A sua volta, in un intervento al Time 100 Talk nel 2020, l'attrice aveva dichiarato di aver “imparato moltissimo” dalla figlia. “Lei fa parte della mia famiglia, ma è anche una donna africana straordinaria e il suo legame con il suo paese, con il suo continente, è unico e io non posso che ammirarlo profondamente”.
IL DIVORZIO E LA FINE DEL RAPPORTO CON I FIGLI
Angelina Jolie e Brad Pitt hanno sei figli: Maddox, 24 anni, Pax, 22 anni, Zahara, 21 anni, Shiloh, 20 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 17 anni. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la turbolenta separazione dalla madre, nessuno dei ragazzi e delle ragazze avrebbe rapporti con il padre, del quale avrebbero anche cancellato il cognome dai rispettivi nomi. Già nel 2021, il primogenito Maddox aveva testimoniato contro Pitt nel processo per violenze domestiche che Jolie aveva intentato contro di lui. Nel 2016, infatti, l'attore, mentre era ubriaco, avrebbe colpito il ragazzo durante un viaggio in aereo. Una volta atterrati, l'attrice avrebbe immediatamente chiesto il divorzio. Qualche anno fa, anche Pax si era schierato pubblicamente contro il padre, che aveva definito sui social “un’orribile persona”. Inoltre, anche Zahara, Shiloh e Vivienne hanno “cancellato” l’attore dalle loro vite. Secondo la stampa americana, tuttavia, Pitt, che nel 2024, dopo otto anni di battaglie in tribunale, ha raggiunto l’accordo di divorzio con Jolie, e che oggi è fidanzato con Ines de Ramon, avrebbe il forte desiderio di “recuperare il rapporto con i figli”. Secondo alcune fonti, infatti, “Brad sente la mancanza dei suoi figli e desidera avere un rapporto più stretto con loro”. Un tempo, infatti, l’attore e i ragazzi “avevano un ottimo rapporto. Ma quella fase è finita, e questa situazione gli spezza il cuore”. Sull’argomento, Pitt non ha mai rilasciato dichiarazioni.
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Una stella luminosissima dalla bellezza magnetica, molto ammirata sul tappeto rosso per il suo stile unico, ispirato, fin dagli esordi, al glamour della vecchia Hollywood. Una carrellata delle apparizioni indimenticabili dell'attrice, icona di eleganza che, con i suoi outfit spesso in tema con quelli dei suoi personaggi sullo schermo, è stata una pioniera del method dressing che oggi va tanto di moda tra le star A cura di Vittoria Romagnuolo