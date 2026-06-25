Angelina Jolie sul divorzio da Brad Pitt: "La vita mi ha spezzata"

A 51 anni, l'attrice racconta di non sentirsi proiettata verso il futuro come se stesse invecchiando, ma di vivere piuttosto una specie di ritorno a se stessa, accelerato dalla crescita delle figlie, che stanno iniziando a parlarle da giovani donne. Sono loro, dice, a ricordarle chi era, e cosa forse ha perso lungo la strada.

Jolie ha ammesso di essersi completamente concentrata sui suoi sei figli , lasciando da parte qualsiasi dimensione sentimentale della propria vita. Una scelta protettiva, forse necessaria, che oggi lei stessa guarda con occhi diversi.

La confessione di Angelina è stata netta e inaspettata: da quando il divorzio è diventato ufficiale, l'attrice non ha più avuto nessuna relazione . Una scelta che, spiega, non è stata una punizione, ma una conseguenza diretta della decisione di mettere i figli al centro di tutto .

Intervistata da Yahoo Entertainment in occasione dell'uscita del film Couture , Angelina Jolie ha aperto per la prima volta uno squarcio sulla sua vita privata dopo il divorzio da Brad Pitt . A 51 anni, l'attrice confessa di non aver avuto nessuna relazione negli ultimi dieci anni e di sentirsi pronta, finalmente, a ricominciare a vivere.

Il film come specchio di vita

Il contesto di queste confessioni non è casuale. Jolie è attualmente impegnata nella promozione di Couture, film diretto da Alice Winocour che debutta il 26 giugno 2026, in cui interpreta Maxine, una madre single in mezzo a un divorzio che riceve una diagnosi di tumore al seno. Un ruolo che l'ha costretta a fare i conti con qualcosa di molto personale.

L'attrice si è sottoposta in passato a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, la stessa che ha contribuito alla morte di sua madre per un tumore alle ovaie e al seno. Interpretare un personaggio che affronta quella stessa vulnerabilità, e che al tempo stesso non rinuncia all'amore e alla propria sessualità, l'ha spinta a riflettere su quanto abbia invece rinunciato lei stessa.

Jolie sostiene che il vero cuore del film non sia la storia d'amore, ma il legame tra madre e figlia: un tema che risuona profondamente nella sua vita reale, mentre le figlie crescono e la guardano con occhi nuovi. E sono proprio loro, racconta, a spingerla a non essere solo "mamma", ma di tornare a essere anche donna.

Le parole con cui chiude il racconto di questo decennio sono semplici e dirette: la vita, in qualche modo, l'ha spezzata un po'. Ma adesso, dice, è il momento di ricominciare a vivere, e di tornare a essere libera.