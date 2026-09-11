Ransom Canyon non avrà una terza stagione, cancellata da Netflix

Ransom Canyon non avrà una terza stagione, la serie tv cancellata da NetflixSerie TV
Il drama western ambientato in Texas con Minka Kelly e Josh Duhamel non avrà un seguito, riferiscono i media di settore statunitensi. La notizia ha già suscitato molte reazioni online da parte dei fan
Ransom Canyon 3 non si farà, lo riferisce Deadline che in esclusiva ha riportato ipotesi sulla cancellazione della serie televisiva da parte di Netflix.
La piattaforma potrebbe aver giudicato insoddisfacente il riscontro da parte del pubblico della seconda stagione che è stata rilasciata in streaming lo scorso luglio.
Nonostante la permanenza nella top 10 dei contenuti più visti per alcune settimane, lo streamer ha deciso di mettere fine allo show, un western drama contemporaneo basato sui romanzi della scrittrice texana Jodi Thomas.
Ransom Canyon è andato in onda per due stagioni dalla primavera del 2025 ed è uno dei titoli più apprezzati tra i lavori recenti di Minka Kelly e Josh Duhamel, protagonisti dello show.
La seconda stagione trasmessa a luglio
Non sono bastate le tre settimane nella classifica delle serie tv più apprezzate su Netflix la scorsa estate per garantire a Ransom Canyon un futuro sul piccolo schermo.
Lo show - la cui prospettiva di vita era lunga a giudicare dal materiale sulla carta prodotto da Judi Thomas, scrittrice texana prolifica che ha ambientato nello stato in cui è nata buona parte della sua produzione letteraria - non proseguirà e la notizia ha già scatenato un'ondata di commenti carichi di delusione da parte del pubblico che si era appassionato alle avventure della cittadina fittizia e dei suoi abitanti.
La prima stagione ha avuto un riscontro positivo al punto da far decidere i produttori per il rinnovo quasi immediatamente.
Lo show è poi andato in onda con una seconda stagione a luglio 2026 - otto episodi, due in meno della prima.
Molte sottotrame restano aperte anche se la storia d'amore tra i due protagonisti, Staten Kirkland/ Dunhamel e Quinn O’Grady/Kelly, aveva trovato una conclusione soddisfacente.
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Un western contemporaneo dal cast stellare
Ransom Canyon è un western ambientato nella contemporaneità che conserva intatti fascino, estetica e caratteristiche del genere.
La prima stagione ha introdotto i protagonisti e molte tematiche. Oltre alle vicende sentimentali dei protagonisti, ha catturato l'attenzione del pubblico con un mix di sottotrame thriller legate alla morte del figlio del protagonista Staten e la battaglia di quest'ultimo e di altri cittadini della comunità contro le grandi compagnie ineteressate all'acquisto delle terre per progetti di largo respiro che avrebbero cancellato gli storici ranch esistenti.
Triangoli amorosi, vecchie e nuove faide avevano dato carattere a una narrazione avvincente che però non è rimasta sullo stesso livello nella stagione due, dove la trama è diventata più asciutta nonostante l'inserimento di nuovi personaggi e di interpreti di peso.
Ransom Canyon 2 ha visto l'ingresso nel cast della candidata all'Oscar Patricia Clarkson nei panni della madre di Quinn, di Ben Robson in quelli del nuovo interesse amoroso della protagonista, e di Steve Howey in quelli del fratello di Staten.
Lo show ha avuto vari momenti musicali per ragioni di trama. Quinn impegnata a mettere in piedi un festival di musica country a Ransom Canyon porta sul palco le vere star della musica country Thomas Rhett e Jordan Davis. Nulla, però, è servito per garantire al titolo un nuovo sviluppo.
Al momento i protagonisti della serie, tra cui spiccano anche Jack Schumacher e Marianly Tejada, non hanno ancora commentato la notizia.
Qualche riga è apparsa tra le Stories su Instagram di April Blair, showrunner della serie, che ha citato le parole di una collega e amica: "Impara a divertirti davanti al fallimento", un consiglio per gestire la delusione del vedere il proprio lavoro interrotto. Il messaggio prosegue con i ringraziamenti alle persone che hanno lavorato allo show e che lo hanno amato.
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