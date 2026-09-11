Ransom Canyon non avrà una terza stagione, cancellata da Netflix

Non sono bastate le tre settimane nella classifica delle serie tv più apprezzate su Netflix la scorsa estate per garantire a Ransom Canyon un futuro sul piccolo schermo. Lo show - la cui prospettiva di vita era lunga a giudicare dal materiale sulla carta prodotto da Judi Thomas, scrittrice texana prolifica che ha ambientato nello stato in cui è nata buona parte della sua produzione letteraria - non proseguirà e la notizia ha già scatenato un' ondata di commenti carichi di delusione da parte del pubblico che si era appassionato alle avventure della cittadina fittizia e dei suoi abitanti. La prima stagione ha avuto un riscontro positivo al punto da far decidere i produttori per il rinnovo quasi immediatamente . Lo show è poi andato in onda con una seconda stagione a luglio 2026 - otto episodi, due in meno della prima. Molte sottotrame restano aperte anche se la storia d'amore tra i due protagonisti, Staten Kirkland/ Dunhamel e Quinn O’Grady/Kelly , aveva trovato una conclusione soddisfacente.

Un western contemporaneo dal cast stellare

Ransom Canyon è un western ambientato nella contemporaneità che conserva intatti fascino, estetica e caratteristiche del genere.

La prima stagione ha introdotto i protagonisti e molte tematiche. Oltre alle vicende sentimentali dei protagonisti, ha catturato l'attenzione del pubblico con un mix di sottotrame thriller legate alla morte del figlio del protagonista Staten e la battaglia di quest'ultimo e di altri cittadini della comunità contro le grandi compagnie ineteressate all'acquisto delle terre per progetti di largo respiro che avrebbero cancellato gli storici ranch esistenti.

Triangoli amorosi, vecchie e nuove faide avevano dato carattere a una narrazione avvincente che però non è rimasta sullo stesso livello nella stagione due, dove la trama è diventata più asciutta nonostante l'inserimento di nuovi personaggi e di interpreti di peso.

Ransom Canyon 2 ha visto l'ingresso nel cast della candidata all'Oscar Patricia Clarkson nei panni della madre di Quinn, di Ben Robson in quelli del nuovo interesse amoroso della protagonista, e di Steve Howey in quelli del fratello di Staten.

Lo show ha avuto vari momenti musicali per ragioni di trama. Quinn impegnata a mettere in piedi un festival di musica country a Ransom Canyon porta sul palco le vere star della musica country Thomas Rhett e Jordan Davis. Nulla, però, è servito per garantire al titolo un nuovo sviluppo.

Al momento i protagonisti della serie, tra cui spiccano anche Jack Schumacher e Marianly Tejada, non hanno ancora commentato la notizia.

Qualche riga è apparsa tra le Stories su Instagram di April Blair, showrunner della serie, che ha citato le parole di una collega e amica: "Impara a divertirti davanti al fallimento", un consiglio per gestire la delusione del vedere il proprio lavoro interrotto. Il messaggio prosegue con i ringraziamenti alle persone che hanno lavorato allo show e che lo hanno amato.