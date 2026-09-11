Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Teatro Corvetto, al via la prima stagione della nuova realtà culturale milanese

Spettacolo

Una nuova realtà culturale, un nuovo spazio, una stagione di prosa con grandi interpreti e compagnie. Ma soprattutto un progetto aperto anche alla musica e alle diverse comunità del territorio: a Milano nasce il Teatro Corvetto. Vi raccontiamo la programmazione della prima stagione

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Siamo a Milano e, da settembre 2026, lo spazio di viale Lucania, conosciuto per anni come Politeatro, assume un nuovo nome e una nuova identità: ecco il Teatro Corvetto. Con la gestione di Teatri Possibili, la direzione artistica di Corrado d’Elia e il contributo e patrocinio del Comune di Milano la sala apre una nuova fase della propria storia e propone alla città una programmazione teatrale continuativa.

Obiettivo: costruire un teatro per dialogare con l'intera città

L’ambizione è costruire un teatro di prossimità capace di dialogare con l’intera città. Un luogo per chi abita a poche centinaia di metri e, nello stesso tempo, artisticamente autorevole, riconoscibile e attrattivo, per cui valga la pena raggiungerlo. La collocazione geografica diventa così parte fondamentale del progetto. Diverse esperienze europee hanno dimostrato che la qualità della proposta artistica, la continuità e il rapporto con il territorio possono ridisegnare la geografia culturale di una città. Chiamarlo Teatro Corvetto è una dichiarazione di appartenenza: Corvetto è un quartiere popolare e composito, abitato da generazioni, culture, lingue e storie differenti.

La prima stagione del Teatro Corvetto

La stagione di prosa 2026/2027 riunisce artisti, registi, attori e compagnie con percorsi riconoscibili, capaci di offrire al pubblico un teatro vivo, contemporaneo e popolare nel senso più alto del termine. Una stagione volutamente plurale. Accanto a figure che appartengono da tempo alla storia del teatro italiano come Marco Baliani, Lucia Vasini, Maurizio Schmidt e Corrado d’Elia, trovano spazio artisti e formazioni di generazioni differenti: Massimiliano Cividati, Stefano Cordella e OYES, Alberto Fumagalli e Les Moustaches, Valerio Pietrovita, Leda Kreider, Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda. La prosa costituisce il cuore della programmazione. Intorno ad essa si svilupperanno progressivamente altri appuntamenti. La musica classica avrà uno spazio dedicato, con concerti pensati anche in orari e forme capaci di favorire una partecipazione familiare e informale.

Il rapporto con le diverse comunità di Corvetto

Un altro percorso riguarderà il rapporto con le diverse comunità che abitano il Corvetto. Il teatro avvierà un lavoro di conoscenza, ascolto e sensibilizzazione attraverso le associazioni e le realtà del territorio, con un’attenzione particolare alle comunità cinese, araba e sudamericana e con la prospettiva di ospitare anche spettacoli e iniziative nelle rispettive lingue. L’intento è favorire una frequentazione più ampia del teatro e creare occasioni di incontro tra persone che condividono lo stesso quartiere e la stessa città, pur avendo storie e riferimenti culturali differenti.

Approfondimento

"La STAGIONE DIVERSA" 2026-27 di IMBONATI11 ART HUB

Spettacolo: Ultime notizie

Venezia 83, Russell Crowe e Ritorno a Buenos Aires di Bechis. DIRETTA

live Cinema

In Concorso Kami Nour di Ali Asgari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e con Adriano...

X-Men, Asa Germann sarà Angel nel cast del reboot Marvel

Cinema

Nella pellicola di Jake Schreier che uscirà nei cinema il 5 maggio 2028, l'attore celebre per la...

Teatro Corvetto, al via la prima stagione della nuova realtà culturale

Spettacolo

Una nuova realtà culturale, un nuovo spazio, una stagione di prosa con grandi interpreti e...

La notte degli Emmy Awards 2026, dove vedere la cerimonia

Serie TV sky atlantic

La grande notte della televisione americana torna in esclusiva su Sky e in streaming su NOW con...

X Factor 2026, gli ascolti della prima puntata di Audition

TV Show sky uno

Si sono accese le luci di X Factor 2026: all’Allianz Cloud di Milano ha preso il via il viaggio...

Spettacolo: Per te