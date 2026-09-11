Teatro Corvetto, al via la prima stagione della nuova realtà culturale

Siamo a Milano e, da settembre 2026, lo spazio di viale Lucania, conosciuto per anni come Politeatro, assume un nuovo nome e una nuova identità: ecco il Teatro Corvetto. Con la gestione di Teatri Possibili, la direzione artistica di Corrado d’Elia e il contributo e patrocinio del Comune di Milano la sala apre una nuova fase della propria storia e propone alla città una programmazione teatrale continuativa.

Obiettivo: costruire un teatro per dialogare con l'intera città

L’ambizione è costruire un teatro di prossimità capace di dialogare con l’intera città. Un luogo per chi abita a poche centinaia di metri e, nello stesso tempo, artisticamente autorevole, riconoscibile e attrattivo, per cui valga la pena raggiungerlo. La collocazione geografica diventa così parte fondamentale del progetto. Diverse esperienze europee hanno dimostrato che la qualità della proposta artistica, la continuità e il rapporto con il territorio possono ridisegnare la geografia culturale di una città. Chiamarlo Teatro Corvetto è una dichiarazione di appartenenza: Corvetto è un quartiere popolare e composito, abitato da generazioni, culture, lingue e storie differenti.