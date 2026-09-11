X-Men, Asa Germann sarà Angel nel cast del reboot Marvel

Nella pellicola di Jake Schreier che uscirà nei cinema il 5 maggio 2028, l'attore celebre per la serie tv Gen V interpreterà il mutante volante anche noto come Warren Worthington III Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il cast del film reboot Marvel degli X-Men di Jake Schreier (Thunderbolts) ha aggiunto Asa Germann, star della serie tv Gen V, nel ruolo del mutante volante Angel, come confermato dalla rivista Variety. Il vero nome del personaggio, che può volare grazie alle grandi ali simili a quelle di un uccello, è Warren Worthington III. Era già apparso nel film X-Men: Conflitto finale (2006) di Fox, dove aveva avuto il volto bambino di Ben Foster e quello adulto di Cayden Boyd. Ben Hardy aveva invece interpretato il personaggio nel film X-Men: Apocalisse (2016), dove aveva però assunto la sfumatura del suo malvagio alter ego Arcangelo, dotato di ali metalliche. Nel mese di agosto 2026, in occasione della convention D23, il dirigente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva già annunciato gli altri attori e attrici protagonisti della pellicola, che includono Sadie Sink nel ruolo di Jean Grey, Kit Connor nel ruolo del Ciclope, Samara Weaving nel ruolo di Emma Frost, Inde Navarrette nel ruolo di Rogue, Maya Bond nel ruolo di Tempesta, Christopher Abbott nel ruolo di Professor X e Adam Driver nel ruolo del malvagio Mr. Sinister. Il film uscirà nei cinema il 5 maggio 2028.

I FILM DEGLI X-MEN I film degli X-Men di Fox avevano riscosso un grande successo negli anni Duemila con la trilogia originale e i prequel, dove James McAvoy e Michael Fassbender avevano interpretato il ruolo del giovane Professor Xavier e di Magneto. Ora, dopo l’acquisizione di Fox e del suo catalogo di personaggi mutanti, il reboot Marvel sarà il primo sugli X-Men. In ogni caso, negli ultimi anni diversi eroi degli X-Men sono apparsi nel Marvel Cinematic Universe, dai cameo di star degli X-Men di Fox nei film dell’MCU, come Patrick Stewart che ha ripreso il ruolo del Professor Charles Xavier nel film Doctor Strange e il Multiverso della Follia, o Kelsey Grammer che è apparso nel finale di The Marvels nel ruolo della Bestia, l’intelligente scienziato dai capelli blu. Poi, dopo il successo del film Deadpool & Wolverine, il 18 dicembre 2026 uscirà nei cinema la pellicola Avengers: Doomsday, che includerà gli stessi Stewart e Grammer e, inoltre, Ian McKellen nel ruolo di Magneto, James Marsden nel ruolo di Ciclope, Alan Cumming nel ruolo di Nightcrawler, Rebecca Romijin nel ruolo di Mystica e Channing Tatum nel ruolo di Gambit. Approfondimento X-Men, i Marvel Studios svelano il cast e la data d'uscita del film