Gen V 2, arriva il nuovo capitolo della serie: le novità e cosa sapere

È una nuova era alla Godolkin University. Mentre l’America si adatta al potere nelle mani di Patriota, nell’ateneo per Supereroi arriva un nuovo preside che alza il livello di rivalità fra gli studenti. Dopo gli eventi della prima stagione, Cate e Sam sono considerati degli eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma fanno il loro ritorno segnati dalle sofferenze passate. Intanto la guerra tra Umani e Supereroi è sempre più intensa, e fa la sua comparsa un programma segreto degli anni '60 che sembra strettamente legato a Marie.

"Gen V 2" e "The Boys 5"

Negli scorsi mesi è emerso che questa seconda stagione di Gen V 2 sarà un ponte narrativo imprescindibile per il quinto capitolo di The Boys. In un’intervista a GamesRadar, il produttore Eric Kripke ha spiegato: "Dopo il finale della quarta stagione di The Boys, Gen V è il nostro primo vero e concreto sguardo su come Patriota abbia cambiato il mondo e l'America: faremo riferimento a ciò che sta accadendo là fuori, da quando ha preso il controllo del Paese. E riveleremo anche cosa sta facendo Starlight e dove si trova, cosa sta succedendo con gli Starlighters e cosa sta succedendo nei media". "Il mondo nella seconda stagione di Gen V è un po' un disastro, ma d'altronde lo è anche il nostro mondo - ha aggiunto - Quindi tutto torna. Comunque, la seconda stagione ha una posta in gioco più alta rispetto alla prima: è una serie più dark. Le caratterizzazioni sono più complesse".