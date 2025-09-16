Gen V 2, arriva il nuovo capitolo della serie: le novità e cosa sapere

I primi tre episodi dello spin-off di "The Boys" sbarcano su Amazon Prime Video il 17 settembre, seguiti da una puntata a settimana fino al gran finale del 22 ottobre. Fra personaggi vecchi e nuovi, l’atmosfera alla Godolkin University è cambiata e la guerra tra Umani e Supereroi è sempre più intensa, mentre fa capolino un programma segreto che sembra in qualche modo coinvolgere Marie
A due anni dall’esordio torna su Amazon Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Gen V, con una seconda stagione che - è già stato confermato - avrà un impatto diretto sul capitolo finale di The Boys, di cui la serie è lo spin-off. I primi tre episodi di Gen V 2 sbarcano sulla piattaforma il 17 settembre, per proseguire poi con una puntata a settimana fino al 22 ottobre.
La trama
È una nuova era alla Godolkin University. Mentre l’America si adatta al potere nelle mani di Patriota, nell’ateneo per Supereroi arriva un nuovo preside che alza il livello di rivalità fra gli studenti. Dopo gli eventi della prima stagione, Cate e Sam sono considerati degli eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma fanno il loro ritorno segnati dalle sofferenze passate. Intanto la guerra tra Umani e Supereroi è sempre più intensa, e fa la sua comparsa un programma segreto degli anni '60 che sembra strettamente legato a Marie.
"Gen V 2" e "The Boys 5"
Negli scorsi mesi è emerso che questa seconda stagione di Gen V 2 sarà un ponte narrativo imprescindibile per il quinto capitolo di The Boys. In un’intervista a GamesRadar, il produttore Eric Kripke ha spiegato: "Dopo il finale della quarta stagione di The Boys, Gen V è il nostro primo vero e concreto sguardo su come Patriota abbia cambiato il mondo e l'America: faremo riferimento a ciò che sta accadendo là fuori, da quando ha preso il controllo del Paese. E riveleremo anche cosa sta facendo Starlight e dove si trova, cosa sta succedendo con gli Starlighters e cosa sta succedendo nei media". "Il mondo nella seconda stagione di Gen V è un po' un disastro, ma d'altronde lo è anche il nostro mondo - ha aggiunto - Quindi tutto torna. Comunque, la seconda stagione ha una posta in gioco più alta rispetto alla prima: è una serie più dark. Le caratterizzazioni sono più complesse".
I personaggi
Dopo la morte dell’attore Chance Perdomo in un incidente in moto nel 2024, la produzione ha deciso di non affidare a un altro interprete il personaggio di Andre Anderson, che quindi non ci sarà. Fra le new entry nel cast ci sono Hamish Linklater che presta il volto al rettore Cipher e Ethan Slater che veste i panni di Thomas Godolkin. Sean Patrick Thomas, che interpreta Polarity, è stato promosso a regular e avrà un ruolo più centrale. Infine, oltre ai cameo da The Boys, i fan ritroveranno Jaz Sinclair (Marie Moreau), Lizze Broadway (Emma Meyer), Maddie Phillips (Cate Dunlap), London Thor (Jordan Li), Derek Luh (Jordan Li in forma maschile) e Asa Germann (Sam Riordan).
