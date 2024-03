Addio a Chance Perdomo, l'attore britannico aveva 27 anni

Noto soprattutto per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie 'Le terrificanti avventure di Sabrina', l'attore britannico è morto in un tragico incidente in moto. A darne notizia, il suo addetto stampa con una nota

"È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della prematura scomparsa di Chance Perdomo a seguito di un incidente in moto. Le autorità hanno fatto sapere che nessun altro individuo è stato coinvolto. La sua passione per le arti e il suo insaziabile appetito per la vita erano noti a tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore continuerà a vivere in coloro che amava di più. Chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia mentre piange la perdita del loro amato figlio e fratello": è con questa nota che l'addetto stampa dell'attore comunica la notizia.

Si spegne a soli 27 anni, l'attore britannico Chance Perdomo, fatale l'incidente in moto che lo ha coinvolto presumibilmente a Los Angeles e di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli. A darne il tragico annuncio, il suo addetto stampa attraverso The Hollywood Reporter che rilancia la notizia con un post su X.

una carriera in ascesa tragicamente spezzata

Nato in California nella Città degli Angeli il 19 ottobre 1996, e trasferitosi in Inghilterra con la madre fin da bambino, da Southampton nella contea dell'Hampshire, Perdomo si era stabilito a Londra per studiare recitazione e muovere i primi passi in quella che sarebbe diventata la sua carriera professionale. Il giovane e talentuso attore, aveva raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie 'Le terrificanti avventure di Sabrina', ma aveva recitato anche nella saga dei film 'After, come Landon Gibson', e nella serie tv 'Gen V' (spin-off della serie The Boys), per quest'ultima serie Prime Video Perdomo vestiva i panni dello studente Andre Anderson. Oggi, a seguito della sua morte, la produzione della seconda stagione è stata rinviata.