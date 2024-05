Gen V, Chance Perdomo non sarà sostituito da un altro attore

L'attore scomparso in un incidente in moto a marzo interpretava il personaggio di Andre Anderson. La produzione ha deciso di riscrivere la sceneggiatura per poterla adattare alla sua morte senza dover trovare un nuovo interprete per il ruolo

Non ci sarà nessun nuovo Andre nella seconda stagione di Gen V. La produzione della serie Prime Video, spinoff di The Boys, ha deciso di non procedere col recast del personaggio interpretato da Chance Perdomo dopo la tragica morte dell’attore britannico in un incidente in moto avvenuto a marzo. “Nessuno può rimpiazzare Chance”, hanno commentato i produttori della serie, “piuttosto, ci siamo presi il nostro tempo e spazio per rimodellare la nostra storia per la seconda stagione e iniziare la fase di produzione a maggio. Onoreremo Chance e il suo lascito in questa stagione”.

Come era finita la prima stagione Perdomo aveva interpretato Andre Anderson, uno studente della Godolkin University, tra i più promettenti allievi dell’Accademia di supereroi, con poteri magnetici molto simili a quelli di Magneto degli X-Men. Nel finale di stagione, Andre era ancora vivo e rinchiuso insieme ai compagni Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (Derek Luh e London Thor) ed Emma Meyer (Lizze Broadway) all’interno di una struttura di dentezione dopo i fatti della Godolkin. approfondimento Gen V, la recensione dell’episodio 1 della serie Spin-off di The Boys

LE RAZIONI ALLA MORTE La morte di Perdomo aveva profondamente scosso produzione e cast di Gen V. All’accaduto, i produttori rilasciarono una nota in cui esprimevano il loro dolore: “Non riusciamo ancora a crederci del tutto. Per coloro di no che lo conoscevano e avevano lavorato con lui, Chance era sempre stato carismatico e sorridente, un’entusiastica forza della natura, un performer dal talento incredibile, e più di ogni altra cosa, una persona molto gentile e amabile. Anche scrivere di lui al passato non ha alcun senso. Siamo dispiaciuti per la famiglia di Chance e in lutto per la perdita del nostro amico e collega. Un abbraccio ai tuoi cari stasera”. approfondimento Addio a Chance Perdomo, l'attore britannico aveva 27 anni

IL CORDOGLIO DEGLI ATTORI Anche dal cast era stata diffusa una nota firmata da diversi attori come Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann, Lizze Broadway e Sean Patrick Thomas: “I nostri cuori sono con i cari di Chance nel lutto per questa perdita sconvolgente. Ricorderemo i momenti speciali che abbiamo vissuto insieme, il suo sorriso contagioso che riusciva a illuminare ogni stanza, i suoi caldi abbracci e l’autenticità che portava con sé sempre. Riposa in pace caro amico, ci mancherai profondamente. Con amore, il cast di Gen V”.