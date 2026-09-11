Da Anne Hathaway a Elle Fanning , vip alla New York Fashion Week. FOTO

Da Dua Lipa e Callum Turner a Katie Holmes e compagno, i vip alla New York Fashion Week
La settimana della moda primavera-estate 2027 targata Grande Mela sta trasformando Manhattan in una passerella su cui sfilano star del cinema, della musica e della moda. Tra fashion show, party ed eventi esclusivi, le celebrity stanno occupando le prime file delle maison più importanti. Da Dua Lipa e Callum Turner neo-sposini a Katie Holmes con il compagno, ecco i numerosi divi arrivati nella capitale del fashion a stelle e strisce per seguire le nuove collezioni
A cura di Camilla Sernagiotto