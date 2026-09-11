Da Anne Hathaway a Elle Fanning , vip alla New York Fashion Week. FOTO

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Katie Holmes è arrivata alla sfilata di Cult Gaia insieme al compagno Jason Bard Yarmosky. L’attrice, diventata famosa con la serie Dawson’s Creek e per film come Batman Begins, ha scelto una T-shirt nera, pantaloni plissettati color grigio metallizzato e décolleté scuri. Jason Bard Yarmosky ha optato per una T-shirt grigia, pantaloni neri e stivali, creando con Katie Holmes un’immagine di coppia affiatata e informale.

Katie Holmes in vacanza sul lago di Como con il fidanzato Jason Bard Yarmosky