Una romantica fuga d’amore per l’attrice e l’artista. Domenica 6 settembre Jason Bard Yarmosky e Katie Holmes hanno raccontato la vacanza in Italia attraverso alcuni scatti condivisi sui profili Instagram

Dopo aver ufficializzato la storia d’amore a inizio settembre, Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky hanno condiviso alcuni scatti della loro permanenza sul lago di Como sui profili Instagram. I post hanno velocemente ottenuto numerosi commenti e migliaia di like.

Successivamente, Jason Bard Yarmosky e Katie Holmes ( FOTO ) hanno pubblicato altre immagini tra natura incontaminata, passeggiate, cieli azzurri da sogno, sole, spensieratezza e momenti di relax assoluto. Gli scatti hanno ricevuto più di 15.000 like.

Una romantica fuga d’amore per l’attrice e l’artista. Domenica 6 settembre la coppia ha raccontato la loro vacanza sul lago di Como attraverso alcuni scatti pubblicati sui profili social: da un’uscita in barca a un tuffo tra paesaggi mozzafiato. Il testo del post recita: “La vita è amica dell'arte”. Le foto hanno superato 100.000 like in meno di ventiquattro ore.

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Katie Holmes è tra i volti più popolari del piccolo e del grande schermo. Dopo essersi affermata con il ruolo di Joey Potter nella celebre serie televisiva Dawson’s Creek, l’attrice ha conquistato il cinema prendendo parte a numerose produzioni di grande successo, ricordiamo Schegge di April, The Secret - La forza di sognare e Batman Begins con protagonista Christian Bale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Katie Holmes è stata legata a Tom Cruise (FOTO) fino al divorzio nel giugno del 2012. La coppia ha dato alla luce la figlia Suri.

Jason Bard Yarmosky, classe 1987, è un artista newyorkese. Nel corso degli anni le sue opere sono state esposte in giro per il mondo regalandogli fama a livello internazionale: da Los Angeles a Parigi passando per Bruxelles, Vienna e San Francisco. Massimo riserbo per quanto riguarda la vita sentimentale.