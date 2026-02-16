New York Fashion Week 2026, alle sfilate anche Naomi Watts e Sarah Pidgeon. FOTO
Le presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2026 hanno richiamato nella Grande Mela molti volti di Hollywood, come da tradizione. Occhi puntati sui grandi marchi e sugli indipendenti. Da Ralph Lauren c'è Lana Del Rey, favolosa al braccio del marito. Le star di "Love Story" la serie televisiva su John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Naomi Watts e Sarah Pidgeon, glamour anche fuori dal set
A cura di Vittoria Romagnuolo