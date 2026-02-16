1/15 ©Getty

Naomi Watts, ricercatissima dalle grandi case di moda di tutto il mondo e da sempre protagonista della prima fila alle sfilate femminili in Europa e non solo, è stata molto fotografata a New York dove dall'11 al 16 febbraio è di scena la Fashion Week, evento dedicato alla presentazione delle nuove collezioni Donna per la Primavera/Estate 2026. L'attrice, in questi giorni sullo schermo con la serie Love Story, dove interpreta Jackie Kennedy, era in total black da Jonathan Simkai, Lo stilista (in foto) è stato con lei anche ai CFDA Awards 2026

