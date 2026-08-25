Blackpink, Lisa annuncia il nuovo singolo solista SaWaDiKa

Oltre al successo con le Blackpink, nel corso degli anni Lisa si è dedicata alla carriera solista riscuotendo grande successo, tra i suoi lavori ricordiamo l’album Alter Ego. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Rockstar, Born Again con Doja Cat e Raye, Priceless con i Maroon 5

Oltre al successo con le Blackpink, nel corso degli anni Lisa si è dedicata alla carriera solista riscuotendo grande successo, tra i suoi lavori ricordiamo l’album Alter Ego. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Lalisa, Money e Rockstar. Spazio anche alle collaborazioni: da Born Again con Doja Cat e Raye a Priceless con i Maroon 5 passando per Bad Angel con Anyma. L’artista vanta attualmente più di tredici milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Lunedì 24 agosto Lisa ( FOTO ) ha annunciato l’inizio di una nuova era solista. L’artista ha svelato l’arrivo del brano SaWaDiKa con un post sul profilo Instagram che conta oltre cento milioni di follower. Il brano, contenuto nell’EP Press Play in arrivo il 23 ottobre, farà il suo debutto il 3 settembre.

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Sabato 8 agosto le Blackpink hanno festeggiato il loro decimo anniversario. Lisa ha colto l’occasione per ringraziare i fan scrivendo su Instagram: "Grazie infinite a tutti i Blink che mi sono stati accanto in questi dieci anni! Grazie al vostro supporto, voi siete quelli che mi continuare a far andare avanti e prometto di continuare a impegnarmi al massimo per fare lo stesso per voi. Cerco di essere una versione migliore di me stessa per rendervi orgogliosi".

Infine, Lisa ha concluso. "E ai miei fan più fedeli, è stato un viaggio sulle montagne russe, ma non lo cambierei per niente al mondo. Ci saranno alti e bassi, ma saremo tutti uniti e sappiate che vi sosterrò sempre". Tra i successi della girl band ricordiamo Kill This Love, How You Like That, Pink Venom e Jump.