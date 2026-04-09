Anyma e Lisa delle Blackpink pubblicano la collaborazione Bad Angel

Anyma e Lisa hanno pubblicato la collaborazione Bad Angel. In meno di ventiquattro ore il videoclip della canzone ha ottenuto più di due milioni di visualizzazioni su YouTube. Nei prossimi mesi il DJ e produttore sarà impegnato con il tour mondiale. Previsto un appuntamento anche a Milano.

Anyma e Lisa, il brano Bad Angel

A pochi giorni dalla collaborazione Beautiful con l’artista giapponese Joji, Anyma ha lanciato Bad Angel con Lisa, componente della girl band Blackpink. Il videoclip della canzone ha conquistato oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube in poco tempo. Nei prossimi mesi il DJ sarà impegnato con un tour mondiale. In attesa della partenza, l’artista ha anticipato: “Questo sarà il progetto più ambizioso che abbia mai realizzato finora... Sono stato un po' in silenzio negli ultimi mesi, ma ho lavorato giorno e notte per portare l'esperienza live di Anyma a un livello superiore. Uno show completamente nuovo: nuova musica, nuovi effetti visivi e un nuovo concept di produzione, con una scenografia all'avanguardia e una selezione di artisti e ospiti davvero speciali”. Il 19 settembre Anyma sarà in concerto a Fiera Milano Live.

In occasione dell’uscita del brano Beautiful con Joji, Anyma ha raccontato: “Negli ultimi sei mesi ho assorbito tutto, elaborato e costruito qualcosa di completamente nuovo. Dopo vent’anni di tour ininterrotti, ho sentito il bisogno di fare un passo indietro e concentrarmi sull'arte. A volte bisogna azzerare per evolversi. Questo disco è il risultato di quel processo, e credo davvero che sia uno dei miei lavori migliori finora”.