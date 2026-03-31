Blackpink, Lisa è la prima artista k-pop con una residency a Las Vegas

Dopo aver conquistato le classifiche con le Blackpink e avviato una carriera solista di enorme successo, Lisa diverrà la prima artista k-pop ad avere una residency a Las Vegas . La cantante ha annunciato l'impegno live in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre cento milioni di follower.

Rapper, attrice e icona di stile, Lisa è tra le star più scintillanti del mondo dello spettacolo. L’artista ( FOTO ) ha annunciato la sua residency a Las Vegas divenendo la prima cantante k-pop a tagliare un traguardo del genere. Come recentemente riportato da People , i concerti, in programma al Caesars Palace , si terranno in due weekend: il 13 e il 14 novembre e il 27 e il 28 novembre. L’annuncio ha riscosso grande successo ottenendo oltre un milione di like su Instagram. Massimo riserbo sui dettagli degli spettacoli.

Affermatasi come componente della girl band Blackpink, nel corso di poco tempo Lisa è divenuta una star di caratura mondiale. Il quartetto, composto anche da Jisoo, Rosé e Jennie, ha conquistato le classifiche di vendita a livello internazionale. Tra i singoli più popolari ricordiamo Kill This Love, How You Like That, Ice Cream con Selena Gomez, Pink Venom e Jump.

Dopo aver pubblicato l’EP Lalisa nel settembre del 2021, nel febbraio dello scorso anno Lisa ha lanciato il suo primo album solista Alter Ego, arrivato nella Top 10 della prestigiosa classifica US Billboard 200. Tra i singoli del disco troviamo la hit Born Again con Doja Cat e Raye. Il video della collaborazione ha riscosso grande successo totalizzando più di 140.000.000 di visualizzazioni su YouTube. In occasione dell'uscita del video, l’artista ha commentato: “È un omaggio alle donne potenti della storia e a tutte voi”. Inoltre, nel maggio del 2025 Lisa ha lanciato il brano Priceless con i Maroon 5.