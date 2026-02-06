Lisa delle Blackpink reciterà in una commedia romantica

Un nuovo progetto che arriva in una fase particolarmente intensa della carriera di Lalisa Manobal (la rapper, cantautrice, ballerina e attrice thailandese che dal 2016 è membro del girl group sudcoreano Blackpink). Oltre a questo nuovo ruolo in una love story, l’artista è impegnata nel suo primo ruolo cinematografico di grande rilievo in TYGO, nuovo capitolo dell’universo di Extraction prodotto sempre da Netflix. Un percorso che conferma la volontà di consolidare la propria presenza anche nel cinema internazionale

Lisa delle Blackpink torna alla recitazione, stavolta concedendosi un inedito ruolo in una nuova commedia romantica di Netflix con David Bernad (già produttore esecutivo di The White Lotus, alla cui terza stagione la cantante ha partecipato unendosi al cast). Dopo il debutto sul piccolo schermo, la rapper, cantautrice, ballerina e attrice thailandese (che dal 2016 è membro del girl group sudcoreano Blackpink) amplia ulteriormente il proprio percorso artistico e si prepara a una nuova avventura cinematografica. L’artista è pronta a riunirsi professionalmente con Bernad per una commedia romantica destinata a Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il progetto segna una nuova collaborazione tra la star e il produttore esecutivo di The White Lotus, dopo l’esperienza condivisa nella terza stagione della serie.

Un progetto nato sul set di The White Lotus La trama ufficiale del film resta al momento riservata. Tuttavia, fonti vicine alla produzione raccontano che l'idea alla base della commedia romantica sia maturata direttamente sul set di The White Lotus. È lì che Lisa e David Bernad avrebbero iniziato a sviluppare il concept, accomunati da una forte sintonia e da una passione condivisa per Notting Hill, la celebre commedia romantica del 1999 con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Da questo scambio creativo sarebbe nato il desiderio di dare forma a una storia originale, affidandone la sceneggiatura a una delle firme più richieste del genere: Katie Silberman.

La sceneggiatura firmata da Katie Silberman Per la scrittura del film è stata coinvolta Katie Silberman, autrice affermata nel panorama delle commedie romantiche contemporanee. La sceneggiatrice è nota per aver scritto Set It Up, uno dei titoli romantici più visti su Netflix, e per aver co-scritto e prodotto Booksmart, il film diretto da Olivia Wilde che ha ottenuto candidature ai WGA e ai BAFTA per la miglior sceneggiatura originale. Silberman collabora con Netflix attraverso un accordo creativo esclusivo e pluriennale, elemento che rafforza ulteriormente il legame del progetto con la piattaforma.

Produzione e ruoli creativi La produzione del film sarà curata da David Bernad attraverso la sua etichetta Middle Child Productions, in collaborazione con la stessa Katie Silberman. Lisa sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva, ruolo che condividerà con Alice Kang. La presenza diretta dell'artista nei processi produttivi sottolinea un coinvolgimento che va oltre la semplice interpretazione davanti alla macchina da presa.

Lisa tra cinema e musica Questo nuovo progetto arriva in una fase particolarmente intensa della carriera di Lisa. Parallelamente alla commedia romantica di Netflix, infatti, l'artista è impegnata nel suo primo ruolo cinematografico di grande rilievo in TYGO, nuovo capitolo dell'universo di Extraction prodotto sempre da Netflix. Un percorso che conferma la volontà di consolidare la propria presenza anche nel cinema internazionale. La notorietà globale di Lisa nasce come membro delle Blackpink, uno dei gruppi femminili più amati (e dai dischi più venduti) di tutti i tempi. Nel 2021 ha intrapreso la carriera solista con il single album LALISA, mentre lo scorso febbraio ha pubblicato il suo album di debutto Alter Ego, che ha esordito al numero sette della classifica Billboard 200 e ha raggiunto il primo posto nella Billboard Top Album Sales. Nel frattempo, l'artista ha calcato per la prima volta il palco del Coachella, ampliando ulteriormente il proprio profilo internazionale.

Il debutto come attrice e i prossimi passi Sul fronte televisivo, Lisa ha fatto il suo debutto interpretando Mook nella terza stagione di The White Lotus. Il suo personaggio è quello di una professionista del benessere, nonché interesse sentimentale del personaggio Gaitok, la guardia buddhista non violenta interpretata da Tayme Thapthimthong. Un'esperienza che ha rappresentato un passaggio chiave verso nuovi ruoli recitativi. Attualmente Lisa è rappresentata da WME, LLOUD e JSSK. La commedia romantica in sviluppo per Netflix rappresenta dunque una nuova tappa in un percorso in evoluzione, un ulteriore tassello nell'evoluzione artistica di Lisa, che continua a muoversi con disinvoltura tra musica, televisione e cinema. La collaborazione con figure di primo piano come David Bernad e Katie Silberman conferma l'interesse dell'industria verso un talento capace di attraversare linguaggi e mercati diversi, mantenendo una forte identità riconoscibile.