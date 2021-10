Lisa delle Blackpink è la star del k-pop più seguita sui social media

Pioggia di record per Lisa delle Blackpink . Lalisa Manobal, meglio conosciuta come Lisa, è una rapper, cantante e ballerina thailandese che vive in Corea del Sud, ex membro del gruppo femminile sudcoreano Blackpink. Lisa ha fatto il suo debutto da solista con l'album Lalisa nel settembre 2021, conquistando numerosi record.

Come sottolineato dal sito dei Guinness dei Primati, il primo singolo di Lisa, LaLisa , tratto dall’omonimo album, ha già conquistato diversi record. Il video del brano è infatti il più visto su YouTube per un artista solista (in 24 ore ha registrato 73.6 milioni di views), superando il record di Me! di Taylor Swift. La cantante è inoltre l’idolo K-Pop più seguito al mondo sui social media con oltre 62 milioni di seguaci. Lisa è inoltre l’artista femminile coreana più seguita su YouTube grazie al suo canale Lili’s Film che vanta oltre 8 milioni di utenti.

Lisa, il debutto da solista

approfondimento

BLACKPINK The Movie, il trailer dell’evento musicale

Recentemente Lisa ha parlato del processo dietro il suo primo progetto senza le Blackpink, intitolato "Lalisa". Durante la serie di Rolling Stone USA The First Time, la cantante ha spiegato: “Marzo? Credo che abbiamo iniziato a preparare il tutto verso marzo. In quel momento ero tipo, 'È questo l'inizio? È il mio turno? È arrivato per me il momento di splendere?' Mi sembrava incredibile, è stato così grandioso”. Lisa è la terza artista delle Blackpink a tentare la strada da solista, dopo Jennie che ha rilasciato "Solo" nel 2018 e Rosé che lo scorso anno ha realizzato "R". Il nuovo progetto musicale di Lisa è composto da due brani, "Lalisa" e "Money". “Entrambe sembravano mie. Ho detto a Teddy che volevo fare quelle due e quindi lui ha detto 'okay, facciamolo'". Teddy Park è un collaboratore delle Blackpink e della YG Entertainment, oltre che autore di "Lalisa". L'etichetta discografica aveva annunciato il numero di prevendite dell'album, uscito il 10 settembre: oltre 700mila copie in quattro giorni, un record per un'artista femminile nel K-Pop.

Lisa, chi è la star del K-Pop

Lisa è nata come Pranpriya Manobal il 27 marzo 1997, nella provincia di Buriram, Thailandia. In seguito ha cambiato legalmente il suo nome in Lalisa, che significa colei che viene lodata. Ha iniziato a ballare dall'età di 4 anni, poi nel 2010, a 13 anni, ha fatto il provino per unirsi all'etichetta discografica sudcoreana YG Entertainment in Thailandia. Tra i 4mila candidati, è stata l'unica persona a qualificarsi. Nel novembre 2013 è apparsa come ballerina nel video musicale di Taeyang "Ringa Linga”. Nell'agosto 2016, Lisa è entrata a far parte del gruppo femminile sudcoreano Blackpink. L'album di esordio, “Square One” e i singoli principali "Whistle" e "Boombayah", hanno raggiunto subito la cima di tutte le classifiche sudcoreane.