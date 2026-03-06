Blackpink, testo e significato del singolo Go che esce oggi

Il brano, disponibile in radio e sulle piattaforme di streaming da venerdì 6 marzo 2026, segna il rientro del celebre gruppo sudcoreano composto da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. Anticipa il nuovo EP Deadline, un progetto discografico particolarmente atteso che inaugura una nuova fase creativa per la formazione. Finalmente, infatti, le quattro cantanti sono chiamate a ritrovarsi come gruppo dopo un periodo in cui ciascuna ha sviluppato percorsi individuali tra musica solista, moda e collaborazioni internazionali
Attive dal 2016 sotto l’etichetta YG Entertainment, le Blackpink sono diventate nel tempo uno dei gruppi femminili più influenti della musica pop globale. Il loro stile fonde K-pop, hip hop, pop ed elementi elettronici, contribuendo a costruire un’identità sonora riconoscibile che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.
Il brano Go mette in luce le personalità artistiche dei quattro membri. Il rap di Lisa e Jennie si alterna alle armonie di Jisoo, mentre Rosé introduce un tono più intimo, spesso sostenuto dalla chitarra acustica.
La canzone è frutto della collaborazione di tutte e quattro nella scrittura, valorizzando così le diverse sfumature interpretative del gruppo. Questa marcata individualità può far percepire il brano come un incontro tra quattro artiste separate, piuttosto che come un ensemble completamente omogeneo, se non fosse per il coro conclusivo che unifica il pezzo.
Scopriamo di seguito il testo completo di Go, la traduzione in italiano e il significato tra le righe. E in fondo all'articolo trovate il videoclip del brano, una clip in cui è stata utilizzata parzialmente anche l’AI, scelta che ha suscitato qualche perplessità tra i fan.
Il testo completo della canzone Go
[Rosé]
I’m on a mission
I’m in control
I want your body
I want your soul
[Lisa]
Here to the rescue
I’m number one
Your guardian angel
Your kingdom come
[Jennie]
March to the beat of
Beat of my drum
‘Cause when I call you
You’re gonna come
[Jisoo]
Hold in position
It’s gonna blow
You only move when
When I say so
[All]
GO
Blackpink’ll make ya
GO
Blackpink’ll make ya
[Lisa]
Go get it, Imma go get it
Never gonna settle for second
I need a gold medal
Get up on the floor, tell me when to go,
no slow jams
Bumpin through the speakers when I do my
go go dance
[Jennie]
Oh no,
I go when I wanna I go, I'm so gone
Go reckless, go off, like what could go wrong
I'm goin all in, you should know that's my go-to
My whole crew with me, if I go then they go too
[Jisoo]
March to the beat of
Beat of my drum
‘Cause when I call you
You’re gonna come
[Rosé]
Hold in position
It’s gonna blow
You only move when
When I say so
[All]
GO
Blackpink’ll make ya
GO
Blackpink’ll make ya
[Jennie]
When your heart is broken baby
Darkness on the edge of town
Try to keep it open baby
Try to let your walls come down
[Rosé]
I know you’re frozen baby
Love can make you turn to stone
You could stop and be alone
[Lisa]
Or you could
(Ah-ah-ah)
[All]
GO
Blackpink’ll make ya
GO
[All]
I’m on a mission
(Mission mission mission)
[All]
Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink
(Mission mission mission)
Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink
La traduzione in italiano della canzone Go
Di seguito trovate la traduzione in italiano del testo del singolo delle Blackpink Go, uscito oggi venerdì 6 marzo.
[Rosé]
Sono in missione
Ho il controllo
Voglio il tuo corpo
Voglio la tua anima
[Lisa]
Arrivo in soccorso
Sono la numero uno
Il tuo angelo custode
Il tuo regno venga
[Jennie]
Marcia al ritmo di
Ritmo del mio tamburo
Perché quando ti chiamo
Verrai
[Jisoo]
Rimani in posizione
Sta per esplodere
Ti muovi solo quando
Dico io
[Tutte]
VAI
Blackpink ti farà muovere
VAI
Blackpink ti farà muovere
[Lisa]
Vai a prenderlo, io lo prenderò
Non mi accontenterò mai del secondo posto
Ho bisogno di una medaglia d’oro
Salta sul pavimento, dimmi quando partire, niente slow jam
Rimbombano dagli altoparlanti quando faccio la mia
danza go go
[Jennie]
Oh no,
Vado quando voglio, vado, sono completamente dentro
Vado senza freni, scatenata, cosa potrebbe andare storto
Ci metto tutto, dovresti sapere che è il mio stile
Tutta la mia crew con me, se io vado loro vanno insieme
[Jisoo]
Marcia al ritmo di
Ritmo del mio tamburo
Perché quando ti chiamo
Verrai
[Rosé]
Rimani in posizione
Sta per esplodere
Ti muovi solo quando
Dico io
[Tutte]
VAI
Blackpink ti farà muovere
VAI
Blackpink ti farà muovere
[Jennie]
Quando il tuo cuore è spezzato, baby
Oscurità ai confini della città
Cerca di restare aperto, baby
Cerca di abbattere le tue mura
[Rosé]
So che sei congelato, baby
L’amore può trasformarti in pietra
Potresti fermarti e restare solo
[Lisa]
O potresti
(Ah-ah-ah)
[Tutte]
VAI
Blackpink ti farà muovere
VAI
[Tutte]
Sono in missione
(Missione, missione, missione)
[Tutte]
Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink
(Missione, missione, missione)
Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink, Black-pink
Il significato
Nel testo di Go emerge con forza il tema dell’autodeterminazione e della sicurezza in sé. La canzone alterna momenti di sfida, energia e incoraggiamento, costruendo un messaggio che richiama l’idea di empowerment femminile e di controllo della propria vita.
Il brano si apre con Rosé che afferma: “Sono in missione, ho il controllo, voglio il tuo corpo, voglio la tua anima”. Subito dopo Lisa introduce l’immagine di una figura forte e protettiva: “Sono qui per salvarti, sono la numero uno, il tuo angelo custode, il tuo regno venga”.
Jennie prosegue con un invito a seguire il ritmo della propria determinazione: “Marcia al ritmo del mio tamburo, perché quando ti chiamo tu verrai”. Jisoo rafforza il tono deciso della canzone con parole che evocano comando e controllo: “Resta in posizione, sta per esplodere, ti muovi solo quando lo dico io”.
Il ritornello, dominato dall’esclamazione “GO”, sottolinea l’energia del gruppo e la loro capacità di trascinare chi ascolta: “Vai, le Blackpink ti faranno andare”.
Nel rap di Lisa emerge l’idea della competizione e della determinazione a raggiungere il successo: “Vai a prenderlo, io lo prenderò, non mi accontenterò mai del secondo posto, ho bisogno di una medaglia d’oro”. Jennie insiste sulla libertà di agire secondo la propria volontà: “Vado quando voglio andare, sono completamente lanciata, vado senza paura, cosa potrebbe andare storto?”.
Nella parte finale il tono diventa più emotivo. Jennie canta: “Quando il tuo cuore è spezzato, oscurità ai margini della città, prova a tenerlo aperto, prova a far cadere le tue difese”. Rosé aggiunge una riflessione sulla vulnerabilità: “So che sei congelato, l’amore può trasformarti in pietra, potresti fermarti e restare solo”.
A quel punto Lisa suggerisce un’alternativa: scegliere di andare avanti. Il brano si chiude quindi tornando all’esortazione centrale della canzone, “GO”, accompagnata dalla ripetizione del nome del gruppo, quasi come un marchio identitario che rafforza il messaggio di forza e movimento.
Un rientro molto atteso sulla scena internazionale
Dopo un periodo di relativa pausa collettiva, le Blackpink tornano protagoniste nel panorama musicale globale con il singolo Go. Il brano segna il rientro del celebre gruppo sudcoreano composto da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa e anticipa il nuovo EP Deadline, un progetto discografico particolarmente atteso che inaugura una nuova fase creativa per la formazione.
La pubblicazione di Deadline rappresenta infatti un momento significativo nella traiettoria artistica delle quattro cantanti, chiamate a ritrovarsi come gruppo dopo un periodo in cui ciascuna ha sviluppato percorsi individuali tra musica solista, moda e collaborazioni di respiro internazionale.
Deadline, il quarto EP del gruppo
Il singolo Go è parte integrante del nuovo EP Deadline, il quarto mini-album delle Blackpink. Il disco comprende cinque brani accomunati da un dichiarato messaggio di empowerment femminile e si muove tra sonorità EDM, techno e synth pop ispirato agli anni Ottanta. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito sia produttori abituali sia autori di grande notorietà.
Tra i brani presenti nel disco, la canzone Me and My e il pezzo conclusivo, Fxxxboy, due brani molto diversi l'uno dall'altro, sono le colonni portanti dell'album.
Dal punto di vista commerciale, Deadline ha immediatamente ottenuto risultati notevoli. Con 1,46 milioni di copie vendute nel primo giorno di uscita, il mini-album ha stabilito il record per le vendite più alte nel primo giorno nella storia di un gruppo femminile K-pop.
Il disco vede inoltre il contributo di figure di rilievo della scena musicale internazionale. Tra queste spicca Chris Martin, noto per il suo gusto melodico, affiancato dalla produzione di Cirkut, già produttore, tra gli altri, di APT.
