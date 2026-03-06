Blackpink, testo e significato del singolo Go che esce oggi

Il brano, disponibile in radio e sulle piattaforme di streaming da venerdì 6 marzo 2026, segna il rientro del celebre gruppo sudcoreano composto da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. Anticipa il nuovo EP Deadline, un progetto discografico particolarmente atteso che inaugura una nuova fase creativa per la formazione. Finalmente, infatti, le quattro cantanti sono chiamate a ritrovarsi come gruppo dopo un periodo in cui ciascuna ha sviluppato percorsi individuali tra musica solista, moda e collaborazioni internazionali

Scopriamo di seguito il testo completo di Go, la traduzione in italiano e il significato tra le righe. E in fondo all'articolo trovate il videoclip del brano, una clip in cui è stata utilizzata parzialmente anche l’AI, scelta che ha suscitato qualche perplessità tra i fan.

La canzone è frutto della collaborazione di tutte e quattro nella scrittura, valorizzando così le diverse sfumature interpretative del gruppo. Questa marcata individualità può far percepire il brano come un incontro tra quattro artiste separate, piuttosto che come un ensemble completamente omogeneo, se non fosse per il coro conclusivo che unifica il pezzo.

Il brano Go mette in luce le personalità artistiche dei quattro membri. Il rap di Lisa e Jennie si alterna alle armonie di Jisoo, mentre Rosé introduce un tono più intimo, spesso sostenuto dalla chitarra acustica.

Attive dal 2016 sotto l’etichetta YG Entertainment, le Blackpink sono diventate nel tempo uno dei gruppi femminili più influenti della musica pop globale. Il loro stile fonde K-pop, hip hop, pop ed elementi elettronici, contribuendo a costruire un’identità sonora riconoscibile che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Le Blackpink tornano sulla scena musicale internazionale con Go, il nuovo singolo in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 6 marzo 2026. Il brano segna il ritorno del gruppo sudcoreano formato da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa ed è incluso nel quarto EP Deadline, progetto discografico che inaugura una nuova fase nel percorso artistico della band.

[Tutte] Sono in missione (Missione, missione, missione)

[Tutte] VAI Blackpink ti farà muovere VAI

[Rosé] So che sei congelato, baby L’amore può trasformarti in pietra Potresti fermarti e restare solo

[Jennie] Quando il tuo cuore è spezzato, baby Oscurità ai confini della città Cerca di restare aperto, baby Cerca di abbattere le tue mura

[Tutte] VAI Blackpink ti farà muovere VAI Blackpink ti farà muovere

[Rosé] Rimani in posizione Sta per esplodere Ti muovi solo quando Dico io

[Jisoo] Marcia al ritmo di Ritmo del mio tamburo Perché quando ti chiamo Verrai

[Jennie] Oh no, Vado quando voglio, vado, sono completamente dentro Vado senza freni, scatenata, cosa potrebbe andare storto Ci metto tutto, dovresti sapere che è il mio stile Tutta la mia crew con me, se io vado loro vanno insieme

[Lisa] Vai a prenderlo, io lo prenderò Non mi accontenterò mai del secondo posto Ho bisogno di una medaglia d’oro Salta sul pavimento, dimmi quando partire, niente slow jam Rimbombano dagli altoparlanti quando faccio la mia danza go go

[Tutte] VAI Blackpink ti farà muovere VAI Blackpink ti farà muovere

[Jisoo] Rimani in posizione Sta per esplodere Ti muovi solo quando Dico io

[Jennie] Marcia al ritmo di Ritmo del mio tamburo Perché quando ti chiamo Verrai

[Lisa] Arrivo in soccorso Sono la numero uno Il tuo angelo custode Il tuo regno venga

[Rosé] Sono in missione Ho il controllo Voglio il tuo corpo Voglio la tua anima

Il significato

Nel testo di Go emerge con forza il tema dell’autodeterminazione e della sicurezza in sé. La canzone alterna momenti di sfida, energia e incoraggiamento, costruendo un messaggio che richiama l’idea di empowerment femminile e di controllo della propria vita.

Il brano si apre con Rosé che afferma: “Sono in missione, ho il controllo, voglio il tuo corpo, voglio la tua anima”. Subito dopo Lisa introduce l’immagine di una figura forte e protettiva: “Sono qui per salvarti, sono la numero uno, il tuo angelo custode, il tuo regno venga”.

Jennie prosegue con un invito a seguire il ritmo della propria determinazione: “Marcia al ritmo del mio tamburo, perché quando ti chiamo tu verrai”. Jisoo rafforza il tono deciso della canzone con parole che evocano comando e controllo: “Resta in posizione, sta per esplodere, ti muovi solo quando lo dico io”.

Il ritornello, dominato dall’esclamazione “GO”, sottolinea l’energia del gruppo e la loro capacità di trascinare chi ascolta: “Vai, le Blackpink ti faranno andare”.

Nel rap di Lisa emerge l’idea della competizione e della determinazione a raggiungere il successo: “Vai a prenderlo, io lo prenderò, non mi accontenterò mai del secondo posto, ho bisogno di una medaglia d’oro”. Jennie insiste sulla libertà di agire secondo la propria volontà: “Vado quando voglio andare, sono completamente lanciata, vado senza paura, cosa potrebbe andare storto?”.

Nella parte finale il tono diventa più emotivo. Jennie canta: “Quando il tuo cuore è spezzato, oscurità ai margini della città, prova a tenerlo aperto, prova a far cadere le tue difese”. Rosé aggiunge una riflessione sulla vulnerabilità: “So che sei congelato, l’amore può trasformarti in pietra, potresti fermarti e restare solo”.

A quel punto Lisa suggerisce un’alternativa: scegliere di andare avanti. Il brano si chiude quindi tornando all’esortazione centrale della canzone, “GO”, accompagnata dalla ripetizione del nome del gruppo, quasi come un marchio identitario che rafforza il messaggio di forza e movimento.