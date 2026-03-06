Harry Styles, tutti i significati nascosti del suo nuovo album

Parlando di quanto sia importante per lui la normalità, e del valore dell'esperienza umana, il nuovo disco vede Harry alle prese con la sua identità sia come essere umano che come celebrità . "Penso che ciò che rende qualcuno un artista sia permettere a tutti di vederlo come una persona comune", ha detto nella sua ultima intervista con Zane Lowe. Nella stessa intervista, parlando di Aperture (la traccia di apertura, ma anche l'ultima traccia composta per l'album), ha spiegato: " Aperture mi è sembrato l'inizio perfetto perché parla proprio del momento in cui ti rendi conto di aver sbagliato qualcosa. Puoi andare avanti quando riconosci le cose che non sai, e ti dai lo spazio per far entrare la luce: è di questo che parla quella canzone".

Prima dell'uscita dell'album, Harry ha rivelato l'ispirazione dietro ogni traccia , ricordando il momento in cui è scoppiato a piangere su una pista da ballo a Berlino, sentendosi "incredibilmente libero", e spiegando perché ha deciso di non radersi più i baffi. E, alla domanda chi fosse la Carla del brano Carla's Song , l'artista ha spiegato che si tratta solo di un'amica .

Harry Styles è tornato con il suo quarto album, Kiss All The Time, Disco Occasionally - KISSCO, come lo hanno ribattezzato i fan - dopo una pausa di tre anni. A differenza di Taylor Swift, nota per riempire le sue canzoni di Easter Eggs che i fan possono individuare e teorizzare, il disco di Harry è molto più retrospettivo, riflettendo sulle sue esperienze e sui suoi sentimenti.

Il periodo a Berlino in Dance No More

Harry ha spiegato di aver sfruttato il suo tempo libero per esplorare la scena clubbing di Berlino. "Penso che stare con la gente e trovarsi dall'altra parte rispetto a quella a cui sono abituato sia stata la cosa più importante per me. Mi ha ricordato enormemente quanto sia speciale essere in mezzo alla folla ad ascoltare musica dal vivo, o essere in un pozzo buio con la gente che balla. Mi ha ricordato davvero molto bene che, ai concerti, che io sia sul palco o fuori, siamo tutti qui per la stessa cosa", ha detto alla BBC. Dance No More trae ispirazione proprio da questo. Da quando Harry, dopo una serata particolare, si è ritrovato a piangere sulla pista di una discoteca di Berlino.

A un certo punto della traccia, lo si sente pronunciare la parola "Fox". Style ha spiegato che è un omaggio al figlio del suo produttore Kid Harpoon. "È sempre stato geloso del fatto che avessimo messo il nome di sua madre, Jenny, in Canyon Moon. Mentre giocava a football mi ha detto: 'Se colpisco la traversa, metterai il mio nome nella canzone?'. Ha colpito la traversa, quindi ho pensato: 'Dobbiamo mettere il suo nome nella sua canzone'".

I baffi sono qui per restare

Alcuni fan hanno visto in Weight Loss un riferimento al successo di Ozempic e Mounjaro nel mondo dei vip. In realtà, Harry si riferisce ai suoi baffi. "È come quando c'è una serie Netflix che esplode e, nella seconda stagione, i fan hanno l'impressione che i loro idoli siano andati dal nutrizionista e dal personal trainer. È questa idea di tornare con lo stesso personaggio, ma mostrando improvvisamente gli zigomi, come in una versione più forte di me stesso", ha spiegato. Riflettendo su come è cambiato il suo aspetto, ha continuato: "Ogni volta che mi prendevo una pausa dai tour, mi facevo crescere i baffi e poi, quando tornavo in tour, li rasavo e avevo la sensazione che quella non fosse la versione di me che la gente si aspettava. Quindi penso che l'idea fosse meno legata alla barba, ma più al fatto di come la gente si aspettava di ritrovarmi".

Chi è Carla

L'ultima traccia dell'album è Carla's Song. E mentre i fan si aspettavano un altro brano in stile Matilda, Carla's Song rappresenta qualcosa di molto più profondo per Harry (oltre ad essere un omaggio a Cathy's Song di Simon And Garfunkel). Riflettendo sul brano, Harry ha detto: "Carla è diventata la parte più importante del disco per me. È una canzone che ha risposto a tantissime domande". Carla è un'amica del cantante: la canzone è nata dopo che, grazie a lui, ha scoperto Paul Simoson. Mentre si trovavano a casa di un'amica in attesi di un afterparty, l'artista ha suonato Bridge Over Troubled Water sorprendendola: "Mi è sembrato di vedere qualcuno scoprire la magia. Quel momento mi ha ricordato che fare musica significa investire in qualcosa, e che le canzoni vanno oltre la nostra vita. Poi le ho suonato Cathy's Song, che è la mia canzone preferita di Simon & Garfunkel ed è per questo che si chiama Carla's Song".

Il matrimonio

American Girls nasce dopo aver assistito, da single, a tre matrimoni di amici. "American Girls racconta la magia che nasce quando trovi la persona giusta. Vedere i miei amici sposarsi mi ha fatto capire che non è un processo privo di incertezze e di rischi". Così, il cantante ha fatto una conversazione vera e onesta con se stesso su dove si vedeva tra cinque anni: vorrebbe sposarsi, e mettere su famiglia (Harry Styles è legato oggi a Zoë Kravitz).

L'ordinarietà

Gran parte del disco vede Harry Styles alle prese con l'idea di farsi conoscere dopo essersi ritirato dal tour. Are You Listening Yet raccoglie dunque "le riflessioni di un pazzo in tour che cerca di capire cosa sta succedendo". Harry ha aggiunto: "Era un periodo in cui facevo concerti a New York, ero così preso e mi sentivo un po' trash e quella canzone è una sorta di reazione a questo".

Durante il suo periodo di pausa, la star ha tentato di correre sia la Maratona di Tokyo che quella di Berlino in incognito, confessando che il suo amore per la corsa deriva dalla capacità di isolarsi completamente e di concentrarsi su una cosa sola. Esattamente come ha fatto per costruire il suo nuovo album.