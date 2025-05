Maroon 5 e Lisa, è uscito il video della canzone Priceless

I Maroon 5 sono tra le formazioni più popolari a livello internazionale. Dopo l’affermazione con il brano This Love nel 2004, il gruppo ha collezionato numerosi successi: da Sunday Morning a Memories passando per One More Night, Animals e Maps. Ricordiamo anche le tre statuette vinte ai Grammy Awards: un riconoscimento come Best New Artist e due premi nella categoria Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals.