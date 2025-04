I Maroon 5 hanno annunciato il brano Priceless con Lisa

I Maroon 5 sono tra i gruppi musicali più famosi a livello internazionale. Nel corso degli anni la formazione ha scalato le classifiche mondiali, tra le loro canzoni ricordiamo She will be loved, Maps e Sugar. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Moves like Jagger con Christina Aguilera a Girls Like You in collaborazione con Cardi B. Inoltre, il gruppo vanta riconoscimenti prestigiosi, trai i quali tre statuette ai Grammy Awards.

