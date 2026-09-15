The Other Bennet Sister - Orgoglio e riscatto, su Sky dal 26 settembre

Un viaggio di scoperta e affermazione personale, una rilettura vivace e contemporanea di un universo amatissimo. È disponibile da oggi il trailer di THE OTHER BENNET SISTER - ORGOGLIO E RISCATTO, nuovo period drama in dieci episodi che porta al centro della scena uno dei personaggi più discreti e trascurati di Orgoglio e pregiudizio: Mary Bennet, interpretata da Ella Bruccoleri. La serie debutterà il 26 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due episodi ogni settimana.

Creata da Sarah Quintrell e Maddie Dai, prodotta da Bad Wolf per BBC One e basata sul romanzo di successo di Janice Hadlow, dal 22 settembre in tutte le librerie edito da PIEMME, THE OTHER BENNET SISTER - ORGOGLIO E RISCATTO offre una nuova prospettiva sull’iconico universo di Jane Austen, scegliendo come protagonista la sorella Bennet rimasta fino a oggi ai margini della storia e seguendola nel suo percorso verso l’indipendenza, la consapevolezza e l’accettazione di sé.