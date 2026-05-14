Al centro della storia ci sarà per la prima volta una coppia dello stesso sesso: Francesca Stirling, interpretata da Hannah Dodd, e Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza

Netflix ha confermato ufficialmente durante i suoi Upfront a New York che la quinta stagione di Bridgerton arriverà nel 2027, con un'uscita più ravvicinata rispetto al ritmo biennale che aveva caratterizzato le stagioni precedenti. Al centro della storia ci sarà per la prima volta una coppia dello stesso sesso: Francesca Stirling, interpretata da Hannah Dodd, e Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza. Le riprese sono già in corso nei dintorni di Londra.

Bridgerton, la quinta stagione della serie tv arriverà nel 2027

La quinta stagione di Bridgerton è ufficialmente in produzione e arriverà su Netflix nel 2027, rompendo il ciclo biennale che aveva scandito le uscite delle stagioni precedenti. L'annuncio è arrivato durante gli Upfront di Netflix a New York, dove la chief content officer Bela Bajaria ha confermato che i nuovi episodi metteranno al centro per la prima volta nella storia della serie una coppia dello stesso sesso. La showrunner Jess Brownell ha sintetizzato così lo spirito della stagione: "Più di ogni altra volta, la quinta stagione sarà fatta di desiderio. Si sente che è un momento storico".

La storia di Francesca e Michaela

Al centro della quinta stagione ci sarà Francesca Stirling, interpretata da Hannah Dodd, vedova in lutto per la morte del marito John, e Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza: un personaggio che nella saga letteraria di Julia Quinn esiste al maschile, con il nome Michael, e che la serie ha scelto di riscrivere in chiave queer.

La storia parte due anni dopo la morte di John: Francesca decide di rientrare nel mercato matrimoniale per motivi pratici, ma il ritorno di Michaela a Londra -arrivata per occuparsi della tenuta di famiglia - rimette tutto in discussione. Le due protagoniste si descrivono come "calamite", attratte l'una dall'altra in modo istintivo e irresistibile, pur essendo caratterialmente agli antipodi. Dodd ha spiegato che Francesca vivrà un conflitto interiore profondo: "C'è un'attrazione istintiva verso Michaela. Si avvicinano l'una all'altra naturalmente".

Baduza ha sottolineato l'importanza di portare questa storia sullo schermo: "Quello che vogliamo davvero ottenere è dare una visione realistica dell'amore queer, con un lieto fine. Questo è davvero importante per molti membri della comunità queer, per far capire loro che può funzionare e che anche loro meritano di provare amore".