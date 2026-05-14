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Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica
©Getty

Lo show dura oltre due ore e mezza, strutturato in tre "sogni" attorno ai temi dell'ultimo album "Ma io sono fuoco", con un corpo di ballo di 14 elementi, scenografie spettacolari e un omaggio a Fabrizio De André

Il 16 maggio 2026 Annalisa porta al Palazzo dello Sport di Roma il tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II, gran finale di un calendario che ha attraversato tutta Italia da aprile. 

Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Roma

La data di Roma è il gran finale del tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II: il 16 maggio 2026 Annalisa chiude il suo calendario di concerti nei npalasport al Palazzo dello Sport, ultima tappa di un percorso iniziato il 23 aprile a Genova. La tournée è la prosecuzione diretta del Capitolo I, portato in scena tra novembre e dicembre 2025 e sold out in quasi tutte le 13 date.

Questa la possibile scaletta del concerto di Annalisa a Roma:

  • Canzone estiva
  • Dipende
  • Ragazza Sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Il mondo prima di te
  • Nuda
  • Eva+Eva
  • Movimento lento
  • Avvelenata
  • Delusa
  • Tsunami
  • Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams (Are Made of This)
  • Indaco Violento
  • Dieci / Alice e il blu / Bonsai
  • Storie brevi
  • Sinceramente
  • Mon Amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • Roxanne
  • Piazza San Marco
  • Canzone estiva
  • Tropicana / Disco Paradise
  • Amica
  • Una tigre sul letto continua a parlarmi
  • Bellissima
  • Io sono

 

Uno show in tre "sogni"

Lo spettacolo è strutturato in tre "sogni" che riflettono un percorso di trasformazione personale, riprendendo i temi dell'album Ma io sono fuoco, pubblicato nell'ottobre 2025 e certificato platino. Il concept visivo è sviluppato da Denso Studio, con la direzione creativa di Jacopo Ricci, già attivo a fianco di artisti come Skrillex, The Weeknd e Travis Scott.  Sul palco c'è un vulcano monumentale al centro della scena, simbolo del cuore pulsante dello show. Annalisa viene sollevata con delle corde e canta fluttuando, balla su un palco mobile che la porta più in alto dei ballerini per poi riportarla a terra, e intona un brano distesa su un letto al centro del palcoscenico. La formazione è quella consolidata: Daniel Bestonzo (tastiere e sintetizzatori, anche direttore musicale), Gianni Pastorino (tastiere) e Dario Panza (batteria ed electronic pads), con 14 ballerini e coreografie di Simone Baroni. L'apertura è già diventata emblematica: Annalisa compare sul ledwall mentre lancia una molotov che incendia simbolicamente il palco, con i ballerini che entrano incappucciati evocando un rituale arcaico, mentre la scenografia si sviluppa attorno a una struttura che richiama una porta a forma di fiamma. Uno dei momenti più speciali - visti nelle date precedenti - è la cover de La canzone di Marinella di Fabrizio De André: Annalisa si siede sulle scale, c'è il pianoforte, e il palasport canta con lei. Il concerto smette così di essere uno spettacolo perfetto e, diventa un'emozione condivisa.

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