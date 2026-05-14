RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia nel 2026

Secondo gli ultimi dati Audiradio 2026, RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia con 6,5 milioni di ascoltatori quotidiani. Ottimi risultati anche per Radio Zeta e Radiofreccia: l’intero gruppo supera i 9 milioni di persone all’ascolto ogni giorno. RTL 102.5 conquista inoltre il podio anche nella rilevazione del quarto d’ora con 508 mila ascoltatori.

Complessivamente, il gruppo RTL 102.5 supera i 9 milioni di ascoltatori quotidiani, confermandosi uno dei poli radiofonici più forti e riconoscibili del Paese.

Un risultato che rafforza il ruolo centrale della radio nel sistema dei media italiani e che conferma la capacità di RTL 102.5 di intercettare pubblici diversi attraverso informazione, intrattenimento, musica e grandi eventi live.

RTL 102.5 sul podio anche nel quarto d’ora

Oltre al dato sull’ascolto giornaliero, RTL 102.5 conquista il podio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori.

Un dato particolarmente significativo perché fotografa la capacità dell’emittente di mantenere alta l’attenzione del pubblico durante tutta la giornata, in un mercato sempre più competitivo e frammentato tra radio tradizionale, streaming e piattaforme digitali.