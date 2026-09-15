Dal 16 settembre esce nelle sale italiane il film "The Invite – Il piacere è tutto nostro”. Nel cast, insieme alla stessa regista, ci sono Penélope Cruz, Edward Norton e Seth Rogen. La pellicola è un remake del film spagnolo "Sentimental" di Cesc Gay, a sua volta adattato da un'opera teatrale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mercoledì 16 settembre arriva nei cinema italiani il film The Invite – Il piacere è tutto nostro, diretto da Olivia Wilde e scritto da Will McCormack e Rashida Jones. L’arrivo nel nostro Paese segue quello in altre parti del mondo: dopo la presentazione al Sundance Film Festival del 24 gennaio 2026 e il buon riscontro da parte della critica, il film è stato distribuito dal 26 giugno negli Stati Uniti con una programmazione inizialmente circoscritta a un numero selezionato di cinema. Il 10 luglio, A24 ha poi ampliato la diffusione della pellicola, portandola in un numero molto più ampio di sale. Ad oggi, il film ha registrato incassi pari a 55,6 milioni di dollari a livello mondiale.

Il cast e la trama Ambientato a San Francisco, il film racconta la crisi matrimoniale di Joe (Seth Rogen), musicista e insegnante di jazz in un conservatorio che ha rinunciato alle proprie ambizioni artistiche, e Angela (Olivia Wilde), sua moglie e madre della loro figlia Maggie. Il rapporto tra i due è ormai logorato da continui litigi e da un anno di assenza di intimità, mentre Joe è esasperato anche dai rumori provenienti dall’appartamento al piano superiore, abitato da Pína (Penélope Cruz), psicoterapeuta e sessuologa divorziata, e Hawk (Edward Norton), vedovo. Per cercare di instaurare un rapporto più sereno con i vicini, Angela li invita a cena, ma la serata comincia tra imprevisti e situazioni imbarazzanti. Joe, al contrario della moglie, non nasconde la propria insofferenza, finendo tuttavia per conquistare la simpatia della coppia grazie alla sua schiettezza. Con il trascorrere delle ore, Pína e Hawk svelano la ragione della loro rumorosa vita notturna: frequentano infatti feste sessuali e conducono un’esistenza sentimentale decisamente anticonvenzionale. La confessione incuriosisce Joe e Angela, ai quali i due propongono di condividere un’esperienza fuori dagli schemi. Dopo aver notato i continui contrasti tra i coniugi, però, Pína preferisce suggerire uno scambio di partner. Il tentativo si rivela un fallimento: Angela è troppo nervosa per lasciarsi andare con Hawk, mentre Joe si fa male alla schiena durante un ballo con Pína. Una nuova discussione porta i quattro ad affrontare apertamente i problemi della coppia. Pína invita Joe e Angela a confrontarsi sui rancori accumulati e sul futuro della loro relazione, suggerendo che continuare insieme soltanto per Maggie potrebbe non essere la scelta giusta. I due sembrano così prendere in considerazione la separazione, ma al ritorno dalla cucina scoprono che Pína e Hawk se ne sono andati. Joe torna quindi al pianoforte, che aveva smesso di suonare, e Angela finisce per raggiungerlo, lasciando intravedere una possibile riapertura del dialogo. Leggi anche Locarno, Olivia Wilde su The Invite: “Con il cast alchimia da sogno”

Le curiosità The Invite - Il piacere è tutto nostro è il terzo film diretto da Olivia Wilde, dopo La rivincita delle sfigate e Don't Worry Darling, e porta sul grande schermo una nuova versione della commedia spagnola Sentimental, diretta da Cesc Gay nel 2020 e tratta dalla sua pièce Els veïns de dalt. La storia era già stata adattata in diversi Paesi, tra cui l'Italia, dove Paolo Costella ne ha realizzato nel 2022 il remake Vicini di casa, con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Vedi anche The Invite, il trailer del film con Olivia Wilde e Penélope Cruz

Il progetto Il progetto ha avuto una gestazione piuttosto lunga. L'idea di realizzare il remake era stata annunciata nel marzo 2021, con David Permut coinvolto come produttore; l'anno successivo Jonathan Dayton e Valerie Faris erano stati incaricati della regia. Nel maggio 2023 erano inoltre entrati nel cast Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson, ma lo sviluppo si è successivamente arenato. La produzione è ripartita nell'aprile 2025 con il passaggio della regia a Wilde e un nuovo gruppo di protagonisti. Le riprese sono quindi cominciate il 21 maggio a San Francisco e si sono concluse dopo 23 giorni, seguendo l'ordine cronologico della storia. Il film è stato girato in pellicola 35 mm e ha utilizzato diverse location della città, tra cui il Sunset District, il Mission District e il Castro District. Una scena particolarmente significativa, il monologo di Hawk nel terzo atto sull'origine del suo nome, è stata scritta dallo stesso Norton, mentre la replica di Rogen è nata dall'improvvisazione sul set. Vedi anche 22 film da vedere al cinema a settembre. FOTO