Morto Bob Mackie, il signore delle paillettes di Hollywood che vestì Cher e Diana RossSpettacolo
Il leggendario costumista si è spento a 87 anni in un ospedale di Palm Springs, in California. Nella sua lunga carriera ha creato alcuni tra gli abiti più stravaganti indossati dalle star
È morto a 87 anni Bob Mackie. Il leggendario costumista delle star è deceduto in un ospedale di Palm Springs, in California. Grazie ai suoi stravaganti e spettacolari abiti era stato soprannominato il "Sultano delle paillettes". Ha vestito Cher, Diana Ross, Carol Burnett e Madonna.
L'annuncio della scomparsa su Instagram
La notizia della morte di Bob Mackie è stata data sul suo profilo Instagram dove si ricorda che "ha vissuto pienamente i suoi 87 anni, realizzando il sogno di diventare stilista e costumista, l'unica cosa che abbia mai desiderato fare. Il suo genio e le sue straordinarie creazioni vivranno per sempre, continuando a portare bellezza nel mondo".
Chi era Bob Mackie
Nato a Monterey Park, in California, nel 1939, lo stesso anno in cui uscirono al cinema film come Via Col Vento e Il Mago di Oz, Bob Mackie ha iniziato la carriera a Hollywood dopo aver abbandonato l'università per lavorare come disegnatore per i costumisti Jean Louis ed Edith Head. La fama è arrivata con la televisione, quando Carol Burnett ha scelto Mackie come costumista per il suo variertà nel 1967. All'epoca lo stilista non era ancora trentenne e la collaborazione con l'attrice e comica americana andò avanti per undici anni. La musa di Mackie è però stata Cher. Il lungo sodalizio con la cantautrice ebbe inizio quando lei e Sonny Bono furono ingaggiati dalla Cbs per uno show di varietà settimanale.
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Bob Mackie e gli abiti per Cher
Riguardo all'incontro con Cher, a Vogue nel 2019 Mackie ha raccontato di aver visto alcune fotografie della cantautrice e di Sonny Bono, nelle quali i due "sembravano cavernicoli New Age, con i loro gilet di pelliccia, pantaloni e cinture stravaganti: qualcosa che fino ad allora non si era mai visto". Mentre i produttori non sapevano che cosa fare per il look della diva, lo stilista si accorse subito che aveva un fisico simile a quello di Carol Burnett, praticamente un "appendiabiti umano". La collaborazione, iniziata con The Sonny and Cher Comedy Hour in onda dal 1971 al 1974, conquistò il pubblico tv ma mettendo in seria difficoltà la censura. Mackie mostrava sempre di più lo straordinario fisico di Cher, vestendola con creazioni via via più audaci e stravaganti. I nude look con punti luce sparsi indossati dalla diva e creati dallo stilista sono diventati iconici.
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Il Sultano delle paillettes
Mackie ha contribuito a definire lo stile glamour anni Settanta, dedicando scintillanti creazioni anche a Tina Turner, Bette Midler, Mitzi Gaynor, Liza Minnelli, Elton John e RuPaul. Lo stilista si è portato a casa nove premi Emmy e un Tony, diventando anche un punto di riferimento per la cultura gay. "Per i ragazzi gay che, come me o RuPaul, stavano a casa cercando una via di fuga dal grigiore che li circondava, Bob rappresentò un portale verso un altro mondo", ha detto il suo biografo DeCaro. "Faceva sembrare le donne delle drag queen, ma nel senso migliore del termine. Era una finestra su un universo scintillante, glamour, divertente e inclusivo", ha aggiunto. Tra le sue creazioni più ricordate c'è sicuramente l'abito indossato da Cher alla cerimonia degli Oscar del 1986. La cantante si presentò sul palco con pantaloni neri aderenti, un elaborato elemento gioiello sui fianchi, stivali alti, un top nero a rete e un enorme copricapo a forma di cresta mohawk ricoperto di piume. Un look destinato a diventare una delle immagini più celebri della storia della moda sul red carpet. Carol Burnett invece ha stimato in oltre 17.000 i pezzi creati dallo stilista per il suo programma. Tra gli outfit indimenticabili c'è l'abito indossato dall'attrice nello sketch Went With the Wind!, parodia di Via col vento. Il costume riprendeva in chiave comica il famoso vestito verde di velluto indossato da Vivien Leigh nel film, trasformandolo in una gonna con un'asta di tenda visibile nella parte superiore.
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