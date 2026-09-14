Il leggendario costumista si è spento a 87 anni in un ospedale di Palm Springs, in California. Nella sua lunga carriera ha creato alcuni tra gli abiti più stravaganti indossati dalle star Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto a 87 anni Bob Mackie. Il leggendario costumista delle star è deceduto in un ospedale di Palm Springs, in California. Grazie ai suoi stravaganti e spettacolari abiti era stato soprannominato il "Sultano delle paillettes". Ha vestito Cher, Diana Ross, Carol Burnett e Madonna.

L'annuncio della scomparsa su Instagram La notizia della morte di Bob Mackie è stata data sul suo profilo Instagram dove si ricorda che "ha vissuto pienamente i suoi 87 anni, realizzando il sogno di diventare stilista e costumista, l'unica cosa che abbia mai desiderato fare. Il suo genio e le sue straordinarie creazioni vivranno per sempre, continuando a portare bellezza nel mondo". Chi era Bob Mackie Nato a Monterey Park, in California, nel 1939, lo stesso anno in cui uscirono al cinema film come Via Col Vento e Il Mago di Oz, Bob Mackie ha iniziato la carriera a Hollywood dopo aver abbandonato l'università per lavorare come disegnatore per i costumisti Jean Louis ed Edith Head. La fama è arrivata con la televisione, quando Carol Burnett ha scelto Mackie come costumista per il suo variertà nel 1967. All'epoca lo stilista non era ancora trentenne e la collaborazione con l'attrice e comica americana andò avanti per undici anni. La musa di Mackie è però stata Cher. Il lungo sodalizio con la cantautrice ebbe inizio quando lei e Sonny Bono furono ingaggiati dalla Cbs per uno show di varietà settimanale. Vedi anche Cher compie 80 anni, i suoi look più iconici. FOTO

Bob Mackie e gli abiti per Cher Riguardo all'incontro con Cher, a Vogue nel 2019 Mackie ha raccontato di aver visto alcune fotografie della cantautrice e di Sonny Bono, nelle quali i due "sembravano cavernicoli New Age, con i loro gilet di pelliccia, pantaloni e cinture stravaganti: qualcosa che fino ad allora non si era mai visto". Mentre i produttori non sapevano che cosa fare per il look della diva, lo stilista si accorse subito che aveva un fisico simile a quello di Carol Burnett, praticamente un "appendiabiti umano". La collaborazione, iniziata con The Sonny and Cher Comedy Hour in onda dal 1971 al 1974, conquistò il pubblico tv ma mettendo in seria difficoltà la censura. Mackie mostrava sempre di più lo straordinario fisico di Cher, vestendola con creazioni via via più audaci e stravaganti. I nude look con punti luce sparsi indossati dalla diva e creati dallo stilista sono diventati iconici. Leggi anche Cher si risposa a 80 anni? Chi è il fidanzato, più giovane di 40 anni