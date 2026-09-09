Elton John, a Rock in Rio canta dal vivo Skyline Pigeon dopo 7 anni

Il cantante, compositore e pianista britannico torna sul palco per un'apparizione dal vivo particolarmente rara e rispolvera una canzone che non eseguiva da parecchio tempo. In Brasile, ha eseguito il brano del suo album d'esordio Empty Sky del 1969. Una scelta tutt'altro che casuale: proprio in Brasile quella canzone, inizialmente poco considerata, sarebbe diventata un successo grazie a una telenovela

Il brano mancava dalle sue esibizioni dal vivo dal 2019. Prima di cominciare a suonarlo, John ha spiegato al pubblico perché proprio quella canzone avesse un significato particolare: "Questa è la prima bella canzone che ho scritto con Bernie Taupin. E il Brasile è l'unico posto in cui è mai stata popolare, quindi eccola qui".

Elton John ha fatto un nuovo, inatteso tuffo nel proprio passato musicale. L'occasione è stata il Rock in Rio, dove il cantante si è esibito lunedì sera in Brasile in una delle sue rare apparizioni dal vivo dopo la conclusione del lungo tour d'addio. Nella scaletta, composta da 23 brani, ha trovato spazio anche Skyline Pigeon, una delle canzoni meno conosciute degli esordi.

Brano nato agli inizi della collaborazione con Bernie

Skyline Pigeon è contenuta in Empty Sky, il primo album di Elton John, pubblicato nel 1969. Per il musicista rappresenta però qualcosa di più di una semplice traccia degli esordi: è infatti uno dei primi risultati importanti della collaborazione con il paroliere Bernie Taupin.

John ne aveva parlato già nel 1991, durante un'intervista con David Frost, ricordando il periodo in cui lui e Taupin stavano ancora cercando una propria identità artistica. Prima di Skyline Pigeon, aveva spiegato, avevano scritto diversi brani più "esoterici" e caratterizzati da testi che definiva quasi privi di senso, anche nel clima della cosiddetta flower power.

La canzone, invece, gli era sembrata immediatamente diversa. John aveva definito il testo particolarmente bello e aveva individuato nei suoi versi un'impronta quasi religiosa. L'idea della libertà e del volo verso terre lontane lo aveva portato a immaginare una struttura musicale simile a quella di un inno.