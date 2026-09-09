Elton John, a Rock in Rio canta dal vivo Skyline Pigeon dopo 7 anni

Il cantante, compositore e pianista britannico torna sul palco per un'apparizione dal vivo particolarmente rara e rispolvera una canzone che non eseguiva da parecchio tempo. In Brasile, ha eseguito il brano del suo album d'esordio Empty Sky del 1969. Una scelta tutt'altro che casuale: proprio in Brasile quella canzone, inizialmente poco considerata, sarebbe diventata un successo grazie a una telenovela
Elton John ha fatto un nuovo, inatteso tuffo nel proprio passato musicale. L'occasione è stata il Rock in Rio, dove il cantante si è esibito lunedì sera in Brasile in una delle sue rare apparizioni dal vivo dopo la conclusione del lungo tour d'addio. Nella scaletta, composta da 23 brani, ha trovato spazio anche Skyline Pigeon, una delle canzoni meno conosciute degli esordi.
Il brano mancava dalle sue esibizioni dal vivo dal 2019. Prima di cominciare a suonarlo, John ha spiegato al pubblico perché proprio quella canzone avesse un significato particolare: "Questa è la prima bella canzone che ho scritto con Bernie Taupin. E il Brasile è l'unico posto in cui è mai stata popolare, quindi eccola qui".
Brano nato agli inizi della collaborazione con Bernie
Skyline Pigeon è contenuta in Empty Sky, il primo album di Elton John, pubblicato nel 1969. Per il musicista rappresenta però qualcosa di più di una semplice traccia degli esordi: è infatti uno dei primi risultati importanti della collaborazione con il paroliere Bernie Taupin.
John ne aveva parlato già nel 1991, durante un'intervista con David Frost, ricordando il periodo in cui lui e Taupin stavano ancora cercando una propria identità artistica. Prima di Skyline Pigeon, aveva spiegato, avevano scritto diversi brani più "esoterici" e caratterizzati da testi che definiva quasi privi di senso, anche nel clima della cosiddetta flower power.
La canzone, invece, gli era sembrata immediatamente diversa. John aveva definito il testo particolarmente bello e aveva individuato nei suoi versi un'impronta quasi religiosa. L'idea della libertà e del volo verso terre lontane lo aveva portato a immaginare una struttura musicale simile a quella di un inno.
Approfondimento
Elton John, a Rock in Rio canta Skyline Pigeon dopo 7 anni
Dal flop dell'album al successo in Brasile
Nel 1969 Empty Sky non ottenne un grande successo commerciale e Skyline Pigeon passò sostanzialmente inosservata. La situazione cambiò dopo la svolta arrivata l'anno successivo con l'album Elton John. Il crescente successo del musicista spinse infatti molti ascoltatori a tornare sui suoi primi lavori, recuperando anche brani fino a quel momento rimasti nell'ombra.
Nel 1972 John e la sua band decisero di registrare nuovamente Skyline Pigeon durante le sessioni di Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player. Questa nuova versione venne pubblicata come lato B del singolo Daniel.
Fu proprio questa registrazione a trasformare il destino della canzone in Brasile. Il brano venne infatti utilizzato nella telenovela brasiliana Carinhoso, diventando un successo nel Paese sudamericano.
È anche per questo motivo che le precedenti 17 esecuzioni dal vivo di Skyline Pigeon si erano concentrate in Brasile, Ecuador e Cile.
Approfondimento
Elton John, il marito David Furnish aggiorna sulla sua salute
Il legame con Ryan White
La storia della canzone è legata anche a uno dei momenti più dolorosi della vita pubblica di Elton John. L'ultima volta in cui il cantante aveva eseguito Skyline Pigeon negli Stati Uniti risaliva al 28 aprile 2010, durante un concerto dedicato a Ryan White a Indianapolis.
Già nel 1990 John aveva scelto questo brano per un'occasione ancora più drammatica: il funerale di White, l'adolescente statunitense diventato simbolo della lotta contro l'HIV e morto nello stesso anno.
In un'intervista del 2012, John aveva spiegato la ragione della scelta. "È molto difficile scegliere la canzone appropriata da cantare in un'occasione del genere", aveva raccontato. Per lui Skyline Pigeon parlava di liberazione e libertà, concetti che potevano assumere un significato particolare anche di fronte alla morte.
"Era una canzone sulla liberazione e sulla libertà, e la morte è una sorta di liberazione e libertà", aveva detto. Secondo John, il testo era particolarmente adatto all'idea del passaggio "dall'altra parte".
Approfondimento
Elton John, la carriera del pianista
Dopo il tour d'addio, poche apparizioni dal vivo
Il concerto brasiliano arriva dopo una lunga pausa dall'attività live regolare. Elton John ha concluso nel luglio 2023 il Farewell Yellow Brick Road Tour, una tournée composta da 330 concerti che ha segnato il suo addio ai grandi tour.
Da allora il musicista non ha però completamente abbandonato il palco. Ha continuato a partecipare occasionalmente a eventi privati, appuntamenti benefici e concerti speciali.
Il 4 giugno si è esibito alla McDonald's Worldwide Convention, al Convention Center di Las Vegas. In quella occasione la scaletta comprendeva anche lo storico jingle di McDonald's You Deserve a Break Today.
Un'altra apparizione era arrivata il 14 febbraio, alla House of Blues di Dallas, per la festa privata organizzata per il 60° compleanno di Elizabeth Walraven, moglie dell'imprenditore texano Marc Walraven.
Approfondimento
Elton John ha trasformato le sue rotule in gioielli
I prossimi concerti e il nuovo album
Il ritorno sul palco non si fermerà al Brasile. Elton John è atteso il 2 e 3 ottobre all'Estadio Banorte di Città del Messico, per altri due appuntamenti dal vivo.
Parallelamente, il musicista sta lavorando a un nuovo disco insieme a Bernie Taupin. Il progetto coinvolge nuovamente il produttore Andrew Watt, che ha sottoposto a John alcune basi strumentali sulle quali lavorare.
Taupin ha raccontato che l'album rappresenta per il collega una direzione in parte diversa rispetto al passato. "È tutta un'altra partita per lui", ha spiegato.
Non esiste però ancora una data precisa per la pubblicazione. "Letteralmente non lo so", ha detto Taupin parlando dei tempi di uscita del nuovo lavoro.
Intanto, al Rock in Rio, Elton John ha scelto di tornare a una canzone di quasi sessant'anni fa. E Skyline Pigeon, nata nel 1969 come traccia poco considerata di un album d'esordio, ha ritrovato ancora una volta il proprio posto sul palco.
Approfondimento
Elton John ammette di avere perso la vista e ringrazia il marito David
©Getty
Elton John, otto milioni di dollari per l'asta a New York
La maggior parte degli oltre 900 lotti proviene dalla residenza di Peachtree Road, nel lussuoso quartiere di Atlanta, in Georgia, che il celebre musicista di Your Song e Rocket Man ha recentemente venduto. I collezionisti si sono aggiudicati, tra gli altri cimeli, un trittico di Banksy per quasi due milioni di dollari e un pianoforte a coda per oltre 200.000 dollari