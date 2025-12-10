Cher si risposa a 80 anni? Chi è il fidanzato, più giovane di 40 anni

Nel dicembre 2022, già erano circolate voci in merito a un anello di fidanzamento pubblicato sui social dalla cantante, ma allora non si era concretizzata alcuna cerimonia ufficiale.

Amori e relazioni nel tempo

La vita sentimentale di Cher è stata intensa e spesso seguita dai riflettori. Dopo Sonny Bono e Gregg Allman, la cantante ha avuto numerose relazioni con uomini noti, tra cui Gene Simmons, Tom Cruise, Val Kilmer, Richie Sambora e Warren Beatty.

Dal punto di vista familiare, Cher è madre di due figli: Chaz, nato dal matrimonio con Sonny Bono, ed Elijah, avuto con Allen. Entrambi sono più grandi del nuovo compagno Alexander Edwards, il quale, dal 2022, fa coppia fissa con la cantante.