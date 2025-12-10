Cher si risposa a 80 anni? Chi è il fidanzato, più giovane di 40 anni

Cher starebbe per risposarsi a 80 anni, il fidanzato è 40 anni più giovane: ecco chi èSpettacolo ©Getty
La star americana continua a far parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la vita privata, sempre al centro dell’attenzione dei media. La leggenda della musica statunitense potrebbe presto intraprendere un nuovo percorso sentimentale ufficiale con Alexander “AE” Edwards, più giovane di lei di quaranta anni. Secondo quanto riportato da una fonte interna a The Mirror, la coppia starebbe pensando a nozze che potrebbero svolgersi in un momento simbolico: il maggio 2026, mese in cui Cher compirà 80 anni
Insomma, Cher continua a far parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la vita privata, sempre al centro dell’attenzione dei media. La leggenda della musica americana potrebbe presto intraprendere un nuovo percorso sentimentale ufficiale con Alexander “AE” Edwards, più giovane di lei di quaranta anni. Secondo quanto riportato da una fonte interna a The Mirror, la coppia starebbe pensando a nozze che potrebbero svolgersi in un momento simbolico: il maggio 2026, mese in cui Cher compirà 80 anni.
Nonostante qualche smentita filtrata dall’entourage della cantante, le indiscrezioni insistono, alimentate dal passato romantico della star e dai segnali diffusi nel corso degli anni.
Il matrimonio come evento simbolico
La prospettiva di un nuovo matrimonio segna per Cher il possibile terzo sì ufficiale. Il primo fu con Sonny Bono, storico partner nel duo folk-rock degli anni Sessanta, seguito dalle nozze con Gregg Allman a metà degli anni Settanta, di breve durata.
Oggi la cantante sembra pronta a rinnovare l’impegno sentimentale con Alexander Edwards. Sempre secondo The Mirror, Cher avrebbe scelto una data altamente significativa: il maggio 2026, che coinciderebbe con il suo ottantesimo compleanno.
Nel dicembre 2022, già erano circolate voci in merito a un anello di fidanzamento pubblicato sui social dalla cantante, ma allora non si era concretizzata alcuna cerimonia ufficiale.
Amori e relazioni nel tempo
La vita sentimentale di Cher è stata intensa e spesso seguita dai riflettori. Dopo Sonny Bono e Gregg Allman, la cantante ha avuto numerose relazioni con uomini noti, tra cui Gene Simmons, Tom Cruise, Val Kilmer, Richie Sambora e Warren Beatty.
Dal punto di vista familiare, Cher è madre di due figli: Chaz, nato dal matrimonio con Sonny Bono, ed Elijah, avuto con Allen. Entrambi sono più grandi del nuovo compagno Alexander Edwards, il quale, dal 2022, fa coppia fissa con la cantante.
Chi è Alexander AE Edwards
Alexander Edwards ricopre il ruolo di vicepresidente presso l’etichetta discografica Def Jam Recordings. Prima della relazione con Cher, era stato legato alla modella Amber Rose, nota anche per essere stata partner di Kanye West. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Amber Rose, Alexander l’avrebbe tradita con almeno dodici donne.
Dal 2022 è impegnato con Cher, con cui sembra aver trovato stabilità nonostante le differenze di età e patrimonio.
Differenze generazionali e chimica speciale
La coppia è caratterizzata da un notevole divario, non solo anagrafico ma anche economico: la fortuna personale di Alexander Edwards, stimata in due milioni di dollari, appare minima se confrontata ai 360 milioni di Cher.
Nonostante le critiche e i dubbi dei fan, la cantante ha risposto con chiarezza su Twitter: “Come tutti sanno non sono nata ieri. E quello che so di sicuro e che non ci sono garanzie”. In passato Cher aveva sottolineato l’importanza della compatibilità con uomini più giovani, dichiarando: “Ai miei coetanei non piaccio molto. Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità. Non rinuncerei alla mia personalità per nessuno”.
Un legame sotto i riflettori
Anche se non esistono conferme ufficiali circa un imminente matrimonio, la relazione tra Cher e Alexander Edwards continua a catturare l’attenzione dei media e dei fan.
La possibile cerimonia di maggio 2026 rappresenterebbe non solo un’unione romantica, ma anche un traguardo personale per la cantante, aggiungendo un nuovo capitolo a una vita sentimentale e professionale costantemente osservata e commentata.
Cher, le foto dell'iconica artista
Oggi, mercoledì 20 maggio, Cher festeggia il suo settantaquattresimo compleanno. La voce di If I Could Turn Back Time è una delle più grandi leggende di sempre nel mondo dello spettacolo, infatti, nel corso degli anni Cher ha influenzato costumi e società diventando un’icona in tutto il mondo.