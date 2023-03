Tra le canzoni più famose di Cher troviamo Take Me Home, If I Could Turn Back Time, Believe, The Music's No Good Without You e Woman's World

approfondimento

Versace, la capsule collection Cher x Versace for Pride 2022

Nel corso degli anni Cher ha riscritto la storia della musica con album e singoli di successo planetario.

Tra le sue canzoni più iconiche troviamo sicuramente Take Me Home, If I Could Turn Back Time, Believe, Strong Enough, The Music's No Good Without You e Woman's World.