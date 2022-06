Versace, la capsule collection Cher x Versace for Pride 2022

Donatella Versace ha coinvolto la leggendaria star della musica e del cinema per una collaborazione inedita: l'ambitissima “Cheersace” è in vendita solo nel mese di giugno Condividi

Il Pride Month è l'occasione per i brand di moda per supportare il messaggio dell'amore universale ma anche per sfoggiare look colorati e simbolici che ricordano l'arcobaleno. Per celebrare il Pride 2022 Donatella Versace ha alzato il tiro e ha coinvolto la sua amica Cher per una capsule collection realizzata a quattro mani e firmata da entrambe: Cher x Versace. "Chersace", questo il nome della collezione a edizione limitata, è in vendita solo per il mese di giugno ed è nata con un intento benefico poiché una parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Gender Spectrum che sostiene gli adolescenti queer.



Il ricavato della capsule per gli adolescenti queer approfondimento Cher, la storia della cantante La sensibilità di Donatella Versace per la comunità LGBTQ+ è cosa nota, così come è noto che quest'ultima consideri sia la stilista che Cher, due icone fashion oltre che due leggende nei rispettivi ambiti, la moda e il mondo dello spettacolo.

Sia la stilista che la popstar e attrice hanno sempre dato visibilità e sostegno al messaggio dell'amore privo di discriminazioni, da qui la necessità per il Pride Month 2022 di fare qualcosa di più per i giovani, bambini e adolescenti queer impegnati con la scoperta della propria identità durante la crescita. Gender Spectrum, che si occupa anche degli adulti presenti nelle famiglie con adolescenti queer, è un'organizzazione no-profit i cui valori fondanti sono in linea con il messaggio di “Love and Unity”, amore e unità, promosso dal brand Versace in ogni occasione, non solo nel mese dedicato al Pride.



I pezzi della collezione Cher x Versace Donatella Versace e Cher sono apparse sui social con l'esclusiva t-shirt della capsule collection Chersace, probabilmente, il pezzo più ambito di questa mini collezione che segna la prima collaborazione tra le due artiste.

Immagini tratte dai profili Instagram @donatella_versace | @versace

approfondimento Versace by Fendi: l'attesa collezione in vendita Composta da pochi e desiderabilissimi pezzi, una maglietta in cotone dal taglio oversize, un paio di calze lunghe e un cappellino con visiera, tutti dal fondo nero, Chersace (annunciata da un mini spot con Jake Bongiovi, figlio della rockstar Jon Bon Jovi) si distingue per la presenza della Medusa declinata in versione arcobaleno in onore del Pride. L'iconico logo della casa di moda italiana è stato ripensato in versione ultra luccicante, completamente realizzato in cristalli, molto utilizzati nelle creazioni di Donatella Versace che non dimentica che anche la causa più importante merita di essere celebrata con stile.