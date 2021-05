Cher compie 75 anni, storia e carriera della cantante di "Believe"

L’artista, che nel 1988 ha vinto un Academy Award e un Golden Globe come miglior attrice protagonista con il film Stregata dalla luna, è uno dei personaggi più versatili, eclettici ed eccentrici dell’intero panorama dello spettacolo. Dopo un’infanzia difficile, dagli anni ’60 è sui palcoscenici di tutto il mondo e sono sue alcune delle hit più vendute di sempre Condividi:

Cherilyn Sarkisian LaPierre, conosciuta in tutto il mondo semplicemente come Cher, compie 75 anni. Per lei, cantante, attrice, conduttrice ma anche attivista, una carriera infinita e ricca di successi sia nel campo della musica sia in quello cinematografico. La voce della hit Believe, che dagli anni ’60 ha pubblicato oltre 25 album, è tutt’oggi uno dei personaggi più eterogenei, eclettici ma anche eccentrici dell’intero panorama mondiale. Nel video in testa l'artista lascia le impronte sul cemento di Hollywood

L’infanzia difficile e gli inizi leggi anche Dopo aver salvato un elefante Cher cerca di salvare anche un gorilla Nata a El Centro, in California, il 20 maggio del 1946, Cher passa un’infanzia molto difficile a causa del padre, con problemi di alcol e di droga, che la abbandona quando ancora è una bambina, e della madre – aspirante attrice – che girovaga per gli Stati Uniti costringendola a una vita quasi nomade e in povertà. Poi decide di fuggire a Los Angeles e lì incontra Sonny Bono, uno dei più fidati collaboratori di Phil Spector, che diventerà suo marito e che con il "Wall of Sound" ha dato un’impronta tutta sua al pop americano. Cher, affetta da dislessia, inizia facendo la corista in brani immortali come Be My Baby. Con il marito Sonny Bono negli anni '60 raggiunge la fama sia con canzoni diventate poi classici - come I Got You Babe, The Beat Goes On o Bang Bang - sia con un look rimasto nella storia del costume. Come in Italia fece Raffaella Carrà, Cher fu la prima a mostrare l’ombelico in mondovisione.

Una star di livello mondiale leggi anche Cher, l’icona del pop annuncia di essere a lavoro su un nuovo album Tra alti e bassi il matrimonio con Sonny Bono dura fino agli anni '70. La coppia intanto ha una bambina, Chastity Bono, che nel 2009 ha annunciato pubblicamente il suo stato di transizione e la decisione definitiva di cambiare sesso: Chaz Salvatore Bono è attualmente un attore, musicista, scrittore e personaggio televisivo, nonché uno degli attivisti per i diritti umani e i diritti Lgbt più noti negli Stati Uniti. Dopo il divorzio da Sonny Bono, Cher sposa il musicista Gregg Allmann, dal quale ha un figlio, Elijah Blue Allman. Intanto la sua carriera prosegue tra nuovi album, clamorose svolte professionali e cambi di look che diventano una delle sue caratteristiche principali, trasformandola in una delle più amate icone gay dell'era moderna.

La carriera al cinema e la vittoria dell’Oscar vedi anche Cher, le foto dell'iconica artista Non solo musica: grazie a Robert Altman, che l'ha voluta in Jimmy Dean Jimmy Dean, negli anni '80 Cher inizia la sua carriera di diva del cinema. In particolare, si ricorda Silkwood, dove recita accanto a Meryl Streep e per il quale ottiene la prima candidatura all'Oscar. Successivamente, altri film di grande successo come Le streghe di Eastwick e Presunto colpevole, ma è nel 1988 che arriva la statuetta d’oro per eccellenza con Stregata dalla luna, grazie al quale Cher vince l'Oscar come miglior attrice protagonista. Per lei arriveranno anche un Golden Globe e una Palma d'oro.

Cher in una scena del film "Stregata dalla luna" nel 1987 - ©Webphoto

I successi nella musica e la hit Believe approfondimento da Cher a Bradley Cooper, i matrimoni più brevi delle star. FOTO Intanto, negli anni ’80 e nel decennio successivo, Cher prosegue la sua straordinaria carriera di cantante. Agli inizi degli anni ’90 parte per il suo primo tour da solista, l'Heart of Stone Tour che la porta di nuovo in concerto dopo otto anni in America, in Australia e nelle Isole Britanniche, segnando il tutto esaurito nella maggior parte delle tappe. Nel 1998 pubblica la canzone Believe, che in poco tempo si piazza in testa alle classifiche in oltre 20 Paesi del mondo. Nello stesso anno riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame, dedicata a lei e Sonny Bono. Nel gennaio 1999, Believe raggiunge la prima posizione della classifica Billboard e ci resta per quattro settimane, diventando così il suo quinto singolo ad arrivare in prima posizione. Per lei arriva un altro primato: è l’unica ad avere una canzone nelle top ten mondiali in quattro decenni differenti. Trascinati dal successo di Believe, anche i singoli successivi Strong Enough e All or nothing riscuotono un notevole successo.