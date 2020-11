Cher, l’icona del pop annuncia di essere a lavoro su un nuovo album

Cher: le sue dichiarazioni

Una carriera senza eguali, in oltre mezzo secolo di attività la star di Hollywood ha ridefinito i canoni culturali affermandosi in ogni angolo del pianeta. A distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti, la voce di Bang Bang (My Baby Shot Me Down) è a lavoro a nuova musica, stando a quanto riportato da People.

Nelle scorse ore il magazine ha intervistato la Dea del Pop in merito alle elezioni americane, infatti una delle caratteristiche distintive di Cher è sicuramente il suo attivismo per le continue lotte a supporto delle persone più fragili, infatti non sono mancate dichiarazioni e prese di posizione a difesa e supporto del movimento Black Lives Matter, delle donne e della comunità LGBTQ+; tuttavia, nel corso della chiacchierata, la cantante ha parlato anche dei suoi progetti futuri.