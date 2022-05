1/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @fendi

È scattata la corsa all'acquisto della desideratissima collezione Fendace, frutto dell'unione creativa incredibile tra Donatella Versace e Kim Jones. I capi e gli accessori creati in maniera congiunta da Versace e Fendi sono disponibili per il pubblico globale nelle boutique di lusso e negli e-commerce dei due brand e negli esclusivi pop-up store di Dubai, Parigi, Los Angeles, New York, Tokyo, Osaka e Shanghai

