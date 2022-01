Cher testimonial della campagna Primavera/Estate 2022 di UGG

Cher è apparsa nella campagna con indosso il classico mini stivale Ugg e le ciabatte Coquette in nero abbinate a vestiti variopinti. La diva, 75 anni, è stata fotografata da Neil Favila e diretta da Michael Barth nella sua villa di Malibu. La campagna si compone di diversi video in cui la protagonista guarda film, medita e si muove per la sua casa con il suo gatto. " Il modo in cui ti senti è la parte più autentica di te come essere umano", ha detto Cher in una dichiarazione riportata da WWD. "Ho scelto di essere un'artista. Ma la parte difficile è riuscire e fallire davanti al mondo intero". “Essere un'icona significa avere la libertà e il coraggio di esplorare il proprio viaggio e la propria individualità. Cher è famosa in tutto il mondo per il modo audace con cui vive la sua vita, qualcosa a cui Ugg si è sempre legato”, ha commentato il direttore senior della comunicazione del marchio e delle relazioni pubbliche, Lindsey Dicola Dashoff . Ma non solo Cher: nella serie Feel compaiono anche la giornalista di moda André Leon Talley, la top model Iman, il campione Nba Kareem Abdul-Jabbar, tra gli altri.

Recentemente Cher è stata scelta anche come testimonial di Mac Cosmetics, al fianco della rapper Saweetie. Per l'occasione da cantante e icona statunitense ha rilasciato un'intervista a People, parlando nello specifico dei propri capelli, che non vorrà mai vedere ingrigire. “So che molte attrici sono passate al grey look durante la pandemia e questo va benissimo per loro. Ma non guardate me: io non lo farò”. A Grazia invece Cher ha parlato del suo rapporto con il make up: “Mia madre era una modella, le sue migliori amiche erano modelle, così ho iniziato ad amare il make up da che ne ho memoria. Ricordo che ero piccolissima quando rubavo i trucchi di mia madre e non sapevo nemmeno dove applicarli, non ero in grado di trovare nemmeno le mie labbra! È sempre stata una grande passione per me e ricordo bene quando mia madre mi truccò da gipsy: fui elettrizzata all'idea di indossare il mascara e il rouge”.