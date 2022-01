Mac Cosmetics, Cher e Saweetie nuovi volti del brand

approfondimento

Cher compie 75 anni, storia e carriera della cantante di "Believe"

Cher è senza ombra di dubbio una delle artiste più popolari di Hollywood. Nel corso degli anni l’artista si è affermata come una vera e propria leggenda lasciando un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo: dal trionfo come Miglior attrice protagonista alla sessantesima edizione degli Academy Awards per la pellicola Stregata dalla luna alla conquista delle classifiche con singoli come Believe e If I Could Turn Back Time.