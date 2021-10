MTV Europe Music Awards, la conduttrice sarà Saweetie

Tra i cantanti nominati Lady Gaga, Måneskin, The Weeknd e Justin Bieber

Manca sempre meno all’attesto evento musicale che premierà gli artisti distintisi nel corso degli ultimi mesi. Nelle scorse ore l’organizzazione degli MTV Europe Music Awards ha annunciato il nome della cantante chiamata ad accompagnare il pubblico nel corso della serata e a prendere quindi il testimone dalle Little Mix , al timone nel 2020.

La sua affermazione mediatica è arrivata con il singolo Icy Girl contenuto all’interno dell’EP High Maintenance che le ha spalancato le porte per il successo.

Diamonté Quiava Valentin Harper , questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste in maggior ascesa a livello internazionale.

approfondimento

Gwen Stefani annuncia l’uscita del remix di Slow Clap con Saweetie

Negli anni seguenti la rapper statunitense, classe 1993, ha inanellato un successo dietro l’altro, tra i brani più celebri Best Friend in duetto con Doja Cat che ha conquistato ben due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di due milioni di copie.