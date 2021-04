Gwen Stefani, è uscito il videoclip di Slow Clap con Saweetie

La cantante ha pubblicato il video del nuovo singolo in duetto con la rapper statunitense Saweetie, classe 1993

Il filmato vede protagonista la cantante e Saweetie, impegnate con le riprese del video; il post ha ottenuto oltre 60.000 like e 500.000 visualizzazioni.

Slow Clap è il secondo brano estratto dal nuovo album di Gwen Stefani (FOTO), anticipato dal singolo Let Me Reintroduce Myself, il cui videoclip vanta oltre sette milioni visualizzazioni su YouTube.