Slow Clap è il nuovo singolo resiliente di Gwen Stefani

La Global superstar Gwen Stefani pubblica il suo nuovo singolo Slow Clap. La Stefani lo ha scritto insieme all’hitmaker autore e produttore Ross Golan e all’autore Luke Niccoli, lo stesso team dietro al successo di Let Me Reintroduce Myself, brano che dopo 12 settimane è ancora nella top20 dei singoli più programmati dalle radio italiane. La canzone mixa il pop con groove che prendono ispirazione dal reggae e dall’hip-hop. A tutto questo la Stefani aggiunge un testo sull’abbracciare la resilienza e rimanere fiduciosi anche se ci si sente dei perdenti.



"Been the champion, rang the bell / Rocked the bottom, been through hell,"

"Climbed the mountain, now I'm well / I just feel like coming back for the belt."

Slow Clap è un altro tassello che va a rinforzare il momento positivo iniziato con Let Me Reintroduce Myself, brano che ha ottenuto ottimi risultati. Prima di Let Me Reintroduce Myself, Gwen aveva pubblicato altre due hit n.1 come Nobody But You e Happy Anywhere con il fidanzato Blake Shelton e ha ripubblicato il disco natalizio You Make It Feel Like Christmas, con due nuove canzoni tra cui Here This Christmas scritta insieme a Ryan Tedder dei OneRepublic. I fan devono aspettarsi nuova musica per questo 2021.

La tre volte premiata con un GRAMMY® Award Gwen Stefani ha raggiunto il successo mondiale come performer, autrice e frontwoman di una delle band di maggior successo al mondo, i No Doubt oltre ad una carriera solista multiplatino.

Ha venduto ad oggi oltre 50 milioni di copie e il suo ultimo album This Is What the Truth Feels Like (2015) aveva debuttato al n.1 della Billboard 200.

Se questo 2020 sta dando delle indicazioni I suoi fan devono tenere gli occhi (e le orecchie) ben aperti in attesa di qualcosa di nuovo.