Il nuovo video di Gwen Stefani di “Let Me Reintroduce Myself”

Nel videoclip da poco pubblicato della canzone Let Me Reintroduce Myself, la pop star Gwen Stefani reinterpreta tutti i suoi look più iconici. Lo fa ricalandosi (letteralmente) nei panni più famosi che ha vestito durante la sua rosea carriera, dai tempi dell’esordio assieme ai No Doubt fino a quelli attuali, da solista e diva del pop.



Un video per nostalgici sia della moda sia della musica, un gioiellino di "fashion 'n' sound" che suona quasi come una reunion di tante Gwen Stefani, lontane negli anni così come nello stile ma sempre punto di riferimento delle sette note e dei trend targati street style.



Dal crop top bianco, rosso e blu con cui ha debuttato assieme ai No Doubt nel videoclip di Just a Girl all’abito a pois che l’ha consacrata a icona fashion, quello indossato nel video di Don't Speak (qui in versione più corta rispetto all’originale degli anni Novanta), l’intero suo guardaroba di scena ha ripreso vita. E non solo quello di scena: non mancano all’appello nemmeno capi e accessori che la cantante ha sfoggiato sui red carpet più importanti, come il mitico reggiseno in peluche azzurro esibito nel 1998 in occasione degli MTV Video Music Awards.