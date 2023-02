Cher e Katy Perry, all'asta alcuni abiti celebri

La vendita di beneficenza include anche memorabilia e strumenti musicali appartenuti a star come Harry Styles e Taylor Swift. Sul sito di Julien's Auction le offerte sono già in corso Condividi

I fan di Katy Perry e quelli di Cher faranno bene a drizzare le antenne questo fine settimana poiché a Beverly Hills, nell'ambito dell'annuale asta di beneficenza di MusiCares, la no-profit che si occupa di sostenere le persone in difficoltà che lavorano nell'industria musicale, saranno venduti due abiti indossati dalle popstar in alcune occasioni pubbliche recenti, cimeli da collezione per i fan delle due artiste internazionali. Non solo abiti ma anche altri memorabilia alla vendita californiana della casa d'aste Julien's Auctions, tutti appartenuti o siglati da grandi star della musica. L'evento è fissato per il 5 febbraio, la notte in cui si terranno i Grammy Awards 2023.



Quali sono gli abiti di Cher e Katy Perry approfondimento Kim Kardashian compra all'asta la Croce Attallah di Lady Diana Gli abiti di Katy Perry e Cher, scenografici e appariscenti, sono tra i pezzi forti dell'asta di Julien's Auctions che devolverà i proventi delle vendite a MusiCares, organizzazione che sostiene i musicisti in difficoltà finanziarie e quelli affetti da problemi di salute. L'asta, che ha per oggetto pezzi unici tutti appartenuti a celebrità musicali, si tiene in una notte speciale, quella dei sessantacinquesimi Grammy Awards.

Sul sito di Julien's Auction è già possibile fare offerte per i cimeli che saranno battuti all'asta il 5 febbraio ma, anche senza iscriversi e rilanciare sul prezzo, è possibile monitorare le quotazioni dei pezzi più ambiti. L'abito di Cher, ad esempio, è un completo tailleur scuro con giacca e pantaloni a campana, interamente ricoperto da paillettes nere e argento. La creazione, firmata Any Old Iron Nashville, era stata indossata dalla cantante di Believe nel 2018 in occasione dell'Australia's Gay and Lesbian Mardi Gras tenutasi a Sydney. Cher, in quell'occasione, si era esibita davanti a una folla di trecentomila persone riunite a sostegno della causa dei matrimoni egualitari nel Paese sfoggiando un insolito haistyle rosso arancio.



Quanto all'abito di Katy Perry, si tratta di un outfit che i suoi fan certamente ricorderanno: una tuta in paillettes nere e fucsia che la star aveva indossato per la sua esibizione del 2019 in Qatar, paese scelto per la FIFA Club World Cup.

La Perry, con i capelli biondi pettinati in stile Marilyn Monroe, aveva stupito il pubblico con la sua tuta d'effetto, a righe verticali e con top con le coppe sagomate. Nel look all'asta è compresa la cintura coordinata e una voluminosa giacca corta in piume, anch'essa parte dell'outfit.

Nel catalogo della casa d'aste c'è anche un completo sfoggiato da Olivia Rodrigo a Glastonbury 2022, un look di J-Hope dei BTS, un set di di makeup Rare Beauty, siglato dalla sua fondatrice, Selena Gomez, un paio di sneakers indossate e firmate da Eminem.

Ma la selezione di oggetti è ricchissima di strumenti, in particolare bassi e chitarre elettriche ed acustiche, firmate dai loro illustri vecchi proprietari: da quella con la firma di Harry Styles, a quella suonata e firmata da Lenny Kravitz, a quella con la firma di Taylor Swift personalizzata con le grafiche dell'album evermore.