Katy Perry sul red carpet con Miranda Kerr, ex moglie di Orlando Bloom

La popstar e la supermodella si sono abbracciate sul palco e sul tappeto rosso del G'Day USA Arts Gala a Los Angeles e hanno parlato pubblicamente dello splendido rapporto che le lega

Nel magico mondo dello showbiz d'oltreoceano ogni scenario è possibile, anche quello in cui due donne, legate in momenti diversi della loro vita allo stesso uomo, vadano così d'accordo da scambiarsi pubbliche dichiarazioni di stima e, addirittura, premi. È quello che è accaduto a Los Angeles in occasione del G'Day USA Arts Gala, evento prestigioso che ha visto insieme, sullo stesso palco e sullo stesso red carpet, Katy Perry e Miranda Kerr, rispettivamente, attuale partner ed ex moglie di Orlando Bloom.



Il discorso sul palco di Katy Perry approfondimento Orlando Bloom e Katy Perry, le foto della vacanza a Tokyo Katy Perry non ha mai nascosto il rapporto di stima che la lega all'ex moglie di Orlando Bloom, con cui fa coppia, ormai, da sette anni e nel suo discorso di introduzione all'Excellence in Arts Award per Miranda Kerr, riconoscimento assegnato alla supermodella ed imprenditrice nell'ambito del ventesimo G'Day USA Arts Gala di Los Angeles, ha parlato pubblicamente del ruolo fondamentale nella sua famiglia della storica compagna dell'attore della saga Pirati dei Caraibi. “Miranda è amore” ha detto al microfono la popstar che ha proseguito con toni affettuosi nel descrivere la trentanovenne. “Come molti di voi sanno, l'amore arriva in molte interazioni familiari”. Non c'è niente di anomalo, per Katy Perry nel condividere una storia familiare nella quale ci sono stati più personaggi, protagonisti, ciascuno, di epoche diverse. La popstar e volto dei talent show ha ammesso che la Kerr è importantissima per l'equilibrio del suo nucleo familiare e per il suo stesso benessere.

L'ex angelo di Victoria's Secret ha abbracciato sul palco la sua premiatrice e l'ha ringraziata anche online nel post sul suo profilo Instagram ufficiale dove ha raccolto gli scatti dei momenti salienti della serata. La Kerr ha concluso il suo post scrivendo un grazie alla Perry per "le sue gentili e sentite parole".

Gli abbracci non sono mancati neppure sul red carpet dove le due dive sono arrivate in forma smagliante con outfit da capogiro - più eccentrico, come sempre, quello della cantante che ha sfoggiato un completo metallizzato di Zimmermann.

Sebbene a molti piacerebbe vederle in aperto contrasto o scambiarsi frecciatine in direzione l'una dell'altra (uno scenario evocato ironicamente da Katy Perry sul palco), le due donne sono molto unite e continuano ad offrire, ad ogni occasione, una visione rassicurante di concordia e amicizia che va oltre i legami del passato e del presente, un esempio di sorellanza reso saldo dall'amore per un uomo che può ritenersi più che fortunato.