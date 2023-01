Gran Turismo, le prime foto di Orlando Bloom sul set

Il primo teaser mostra le immagini dal backstage del film in uscita il prossimo agosto Condividi

Un teaser da dietro le quinte di Gran Turismo ha svelato alcuni dettagli della nuova pellicola che tra i protagonisti vede Orlando Bloom e David Harbour. La brevissima clip è stata diffusa da Sony Picture e mostra la location utilizzata per le riprese del film ma anche il parco auto che è stato utilizzato per girare le scene. Un vero feticcio per tutti gli amanti dell'automobilismo, che ora sono in trepidante attesa di vedere al cinema il nuovo prodotto, basato sulla vera storia di Jann Mardenborough. Per il momento, Sony Picture ha rilasciato solo un piccolo teaser dal backstage e sono poche le immagini a disposizione del pubblico, anche perché l'uscita nelle sale è attesa per il prossimo 11 agosto.

Le prime immagini di Gran Turismo vedi anche Orlando Bloom e Katy Perry, le foto della vacanza a Tokyo Com’è facile immaginare, non ci sono immagini tratte dalla pellicola nel primo breve video che è stato rilasciato dalla produzione: manca ancora troppo tempo per rilasciare anticipazioni così importanti sul film ma vengono comunque mostrati dettagli importanti sulla preparazione degli attori per il loro ruolo. Ma soprattutto vengono fatti parlare gli attori, vengono raccolte le loro impressioni e i loro commenti sul film. È un modo come un altro per avvicinare il pubblico a un prodotto nuovo per la saga tratta dalla popolare serie di videogiochi. Insieme a Orlando Bloom e a David Harbour nel cast trovano posto anche Archie Madekwe, Darren Barnet e Geri Halliwell.

La trama di Gran Turismo approfondimento Gran Turismo, Orlando Bloom nel cast del film tratto dal videogame Il nuovo film Gran Turismo, che vede un cast davvero d’eccezione, si ispira alla storia vera di Jann Mardenborough. Gli appassionati del popolare videogioco probabilmente lo conoscono perché per tutti i gamer è una sorta di eroe, essendo riuscito a coronare il suo sogno di diventare un vero pilota automobilistico. Jann Mardenborough, infatti, era un semplice adolescente con la passione dei motori che impiegava gran parte del suo tempo libero a giocare a Gran Turismo. Il tempo trascorso con le simulazioni di guida, unito alla sua naturale propensione e talento, gli ha permesso di vincere una serie di competizioni organizzate dalla casa automobilistica Nissan, che ha deciso di non sprecare la bravura del giovane mettendolo sotto contratto e trasformandolo in un pilota professionista.