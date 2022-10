Katy Perry spiega perché l'occhio si è bloccato durante il concerto

Se le bambole rotte ci inquietano anche quando non sono possedute come Chucky un motivo è sicuramente il loro sguardo vitreo, che spesso viene reso ancora più enigmatico da una delle due palpebre abbassate. Katy Perry sicuramente non può spaventarci, neanche quando prova a far riaffiorare certi piccoli traumi dell’infanzia. Tuttavia l’averla vista toccarsi la tempia mentre una parte del suo viso sembrava andare per conto proprio ci ha fatto avere una discreta paura, in primis per lei. Oggi, a un paio di giorni di distanza, l’artista californiana ha scelto di mettere a tacere tutti coloro che avevano lanciato ipotesi allarmistiche sul perché di quel blocco apparentemente fuori programma. Sui social Perry ha spiegato che il momento da fiato sospeso era solo un esempio di quello che lei stessa chiama “il trucco della bambola rotta”. Dopo essersi bloccata alla fine della canzone come un automa, la cantante ha voluto simulare un momentaneo “crush” facendo chiudere la palpebra in un modo che sembrasse davvero innaturale.

Occhio al tour

approfondimento

La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema musica

Il messaggio social di Katy Perry non conteneva comunque solo una rassicurazione ma anche una vera e propria chiamata a raccolta dei suoi fan, inclusi quelli che si sono espressi di recente con teorie bizzarre sulla natura di quello che sembrava un incidente: “Benvenuti a tutti i miei terrapiattisti, quelli che credono che lo spazio sia falso, quelli che dicono che gli uccelli non sono reali e che il cielo non sia blu. Venite a vedere il mio trucco della bambola rotta nella vita reale a Las Vegas il prossimo anno!”. Il post è corredato da quei pochi secondi di video, cui la cantante ha aggiunto la didascalia "POV: quando vedi le nuove date di PLAY nel 2023”. Tutto il trambusto è stato insomma sfruttato dalla vincitrice di diversi Grammy come gancio per lanciare il suo prossimo tour. Lo show promette di essere “un divertente viaggio nella memoria che arriva fino al 2008 “, l’anno in cui la cantante è esplosa con la hit I Kissed a Girl e che ora lei stessa ricorda come un periodo felice in cui “non eravamo ancora tutti bloccati dalle paranoie”. Preparatevi quindi a quello che Perry ha annunciato come una “party non-stop”, incentrato sulla ricerca dell’amore incondizionato e senza messaggi politici dietro (“stranamente per me”, ha aggiunto in merito a quest’ultima cosa la postar). La cantante ha promesso che in queste prossime occasioni mostrerà altri “trucchetti da festa” non proprio ortodossi, a partire da quello che farà uscire birra dal suo petto. D’altronde Perry ci dà appuntamento nel suo messaggio al 2023 proprio per bere e cantare insieme, ricordando con due hashtag che per lei il vero problema di cui dovremmo preoccuparci è che siamo tutti “incatenati all’algoritmo”. Dopo essere stati invasi sui nostri feed da teorie su un problema alla vista che non era mai esistito, ci crediamo un po’ di più e promettiamo che daremo (è il caso di dirlo) un occhio in più anche a ciò cui Katy Perry ci dice di dover fare attenzione.