Il video è diventato virale in pochissime ore e come sempre ci si è divisi sul web tra chi ha riso dell’accaduto e chi ne è rimasto abbastanza preoccupato. Lunedì, il giorno prima del suo trentottesimo compleanno, Katy Perry sta regalando il solito pirotecnico show che ormai caratterizza da diversi mesi la sua residenza a Las Vegas. Alla fine di un brano prende la decisione di bloccarsi, come fosse un robot, per aggiungere ulteriore pathos alla chiusura. La cantante rimane in posa per alcuni secondi ostentando uno sguardo fiero e fisso sul pubblico, prima che proprio i suoi occhi sembrino andare per alcuni attimi fuori controllo. La palpebra destra dell’autrice di Firework si chiude in maniera innaturale, facendo fatica a riaprirsi. Perry si tocca la tempia ma, dopo neanche un secondo, l’occhio si richiude. L’artista californiana, dando prova di grande professionalità, abbozza senza fare una piega e il concerto continua senza ulteriori stravolgimenti. Intanto però quei pochi secondi di fuoriprogramma sono già diventati virali sui social e, visto che la stessa Katy Perry non ha dato spiegazioni circa l’accaduto, sono già comparse diverse teorie sulla natura del problema.

I possibili perché dell’incidente

Non è la prima volta che la cantante di Teenage Dream ha dei piccoli incidenti sul palco e, come questa volta, anche in passato ha saputo gestire con classe scivoloni e cadute (letterali) in scena. Una volta faticò a restare in piedi dopo essere scivolata sui pezzi di una torta su cui si era lanciata ma trasformò pure questo momento di potenziale imbarazzo in un pezzo di show. Stavolta non è sembrato possibile gestire la cosa facendo sembrare tutto solo una colossale gag. C’è chi in realtà ha ipotizzato che la reazione apparentemente innaturale dell’occhio di Perry sia stata voluta, quasi a voler dare l’idea che l’artista si fosse “buggata” proprio come un androide che non risponde. Altri hanno incolpato le ciglia finte della cantante, che le avrebbero provocato un momento spiacevole ma assolutamente superabile in pochi secondi. Il tabloid inglese The Sun ha invece ricordato che, durante l’esperienza come giudice ad American Idol, era stata proprio la celebre hitmaker a fare riferimento a problemi alla vista per incoraggiare una concorrente con l’occhio pigro a non vergognarsi dei suoi difetti.

Queste sono alcune delle teorie emerse finora e, a onor del vero, bisogna segnalarne alcune che purtroppo suonerebbero ben più preoccupanti. Qualcuno ha per esempio evidenziato (si spera in maniera avventata) che quei pochi secondi potrebbero essere la spia di un futuro disturbo molto pericoloso per la salute della popstar, ad esempio un ictus. Qualche tempo fa il suo “collega” Justin Bieber aveva vissuto invece qualcosa di simile, scoprendosi alla fine affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt che gli aveva provocato una paralisi facciale (fortunatamente solo temporanea). Non va escluso che, come in quest’ultimo caso, il problema sia insomma alla fine molto meno grave e semplicemente figlio di un periodo di stress.