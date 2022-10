Katy Perry, la nuova canzone è Where We Started con Thomas Rhett

Sono passati sei mesi da quando Katy Perry e Thomas Rhett hanno pubblicato la loro canzone Where We Started. Un duetto dalle sonorità country, pressoché inconsueto per la cantante, che però ha convinto i fan e gli appassionati di musica. Da mesi si attendeva il videoclip e, finalmente, i due l’hanno rilasciato ma, come spesso accade in questi casi, una lunga attesa carica le persone di aspettativa ed è poi difficile che questa venga rispettata. Katy Perry e Thomas Rhett, invece, sono riusciti a tener fede all'impegno di realizzare qualcosa di nuovo, sorprendente e alternativo.

La ballad di Katy Perry e Thomas Rhett è stata ambientata in uno scenario romantico, in cui lui suona la chitarra mentre lei dà dimostrazione delle sue ben note capacità vocali. La scenografia è molto minimal, il regista per questo video ha puntato tutto sull’atmosfera, sulle inquadrature furbe che sottolineano il tenore romantico del brano. Seguendo il vecchio adagio del “less is more”, quindi, regista e scenografo hanno semplicemente steso un enorme telo color panna davanti al quale i due artisti si esibiscono e cantano Where We Started. Le luci sono calde, avvolgenti come la voce di Katy Perry, mentre le note della chitarra di Thomas Rhett riempiono l’atmosfera. Sicuramente non entrerà nella storia dei video musicali, ma anche questo lavoro ha il suo perché, ha la sua carica emotiva che contribuisce a conferire un’ulteriore emozione al brano.

Lo scarso successo di Where We Started

Certo, i fan di Katy Perry erano in attesa da sei mesi per vedere questo videoclip e ne sono rimasti entusiasti. E parlare di fan di Katy Perry significa fare riferimento a milioni di persone in tutto il mondo, quindi comunque un bacino piuttosto esteso. Ma va fatto un doveroso appunto in questa analisi, perché al di là di chi segue la cantante in tutte le sue uscite e i suoi lavori, pochi altri si sono accorti che lo scorso aprile Katy Perry ha pubblicato Where We Started con l’accompagnamento di Thomas Rhett. La canzone, infatti, non è entrata in classifica e non ha avuto importanti passaggi radiofonici, segno che probabilmente non è stata ritenuta valida dal mercato musicale. Katy Perry ha forse perso il suo tocco magico?