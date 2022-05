Katy Perry tra sushi e pizza in uno spot per Just Eat

Katy Perry, lo spot per Just Eat

Con questa nuova campagna Just Eat ha esteso la sua piattaforma in 19 mercati e 20 lingue in tutto il mondo, entrando per la prima volta in Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Romania, Israele, Belgio, Lussemburgo, Bulgaria e Austria. Nello spot, creato dall'agenzia McCann London, Katy Perry canta la sua versione di Qualcuno ha detto Just Eat?. Nel video si vede un corriere arrivare a casa di Katy Perry, una sorta di dimora delle bambole gigante. Il pubblico viene accompagnato in un tour magico, in perfetto stile Perry, pieno di costumi elaborati e colorati, personaggi bizzarri come pupazzi che suonano il piano e una vasta gamma di cibo per ogni occasione. La cantante ha co-creato la musica e i testi insieme a Kris Pooley, McCann London e il team dietro l'originale Did Somebody Say Feat. Snoop Dogg. Alla regia Dave Meyers, che in precedenza ha creato videoclip per i brani di Katy Perry Swish Swish e Firework.