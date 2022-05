Dietro le quinte del costume da sirena di Katy Perry ad American Idol

La stravagante popstar, giudice del talent statunitense, ha svelato ai suoi follower i retroscena del costume da Ariel con cui è cascata dalla sedia in diretta tv Condividi

Autoironica, bellissima, piena di stile. Nessuno è più perfetto in un divertente costume di scena di Katy Perry, popstar di fama globale, che per American Idol ha tirato fuori dal suo evidentemente incredibile guardaroba un costume da Ariel, la protagonista del cult Disney La Sirenetta. La cantante si è prestata all'ennesimo travestimento per la sua partecipazione al talent show in cui è presente come giudice, e sui social, dopo la messa in onda, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla scelta del suo look dimostrando che questa volta andare in scena non è stato proprio semplicissimo, come provano foto e video col dietro le quinte della serata.



La caduta in diretta ad American Idol approfondimento Katy Perry, piccolo incidente sexy sul palco di American Idol Che Katy Perry sia una star autentica è ormai cosa assodata ma è la sua spontaneità a renderla davvero irresistibile agli occhi dei fan, già andati in visibilio alla vista del suo travestimento da Ariel, realizzato con tanto di parrucca in vinile per un effetto capelli al vento statico (ancora più buffo), top con le coppe e conchiglia e gonna con la coda a sirena, nel rispetto dell'iconico look della protagonista dell'adattamento Disney del classico di Andersen.

La cantante, che ha scelto Ariel per essere in linea con il tema della serata, la speciale notte Disney del talent americano, è caduta dalla sedia a causa del suo costume pinnato, come certamente sapranno i social addicted che avranno avuto modo di vedere la clip col suo tonfo diventata presto virale. La giudice è stata subito aiutata dai suoi colleghi in studio, Lionel Richie e Luke Bryan e anche Ryan Seacrest, il conduttore dello show, è accorso per dare una mano per rimettere in piedi l'artista.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)

Katy Perry scherza sul suo costume sui social approfondimento Madonna e Katy Perry, secondo il Sun in arrivo una collaborazione L'episodio è dunque andato avanti suoi social con Katy Perry che ha continuato a scherzare sui problemi tecnici del suo costume col quale, naturalmente, non era in grado di camminare da sola. La cantante ha pubblicato un breve video in cui viene trasportata su un carrello a due ruote in studio.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)

In altre foto invece si vede la star impegnata nella laboriosa vestizione circondata dal suo parrucchiere, il suo truccatore e altri professionisti che curano il look della talentuosa cantante che ha aggiunto un nuovo capitolo al libro dei suoi look fuori dal comune. Non male considerati i suoi trascorsi: un costume da panino con hamburger, per l'after party del Met Gala nel 2019, e uno da lampadario di cristallo, sempre per lo stesso evento.