Katy Perry, piccolo incidente sexy sul palco di American Idol

Katy Perry ha avuto un piccolo incidente sexy sul palco del programma televisivo American Idol.



Alla popstar si sono strappati i pantaloni di pelle ad altezza fondoschiena durante l’esibizione sulle note di Teenage Dream. Ha rimediato con dello scotch, continuando la sua performance e pubblicando il tutto sui suoi social network. In rete commenta l'accaduto citando e parodiando una parte della sua canzone: “Vi farò battere forte il cuore nei miei jeans attillati su #americanidol stasera! Sintonizzatevi ora per un bel momento lacerante”.



Come di consueto, Katy Perry riesce a mescolare in maniera mirabile bellezza, bravura, simpatia, ugola d'oro e cervello di platino. Solo chi è in grado di far ridere, infatti, si dice che sia dotato di un'intelligenza superiore. Allora Katy Perry più che una cantante dovrebbe essere una scienziata, dato che ha abituato il suo pubblico al sorriso, spesso proprio alla grassa risata, nel corso della sua rosea carriera.



Da quattro anni è uno dei giudici di American Idol, uno dei talent show canori più celebri degli Stati Uniti.

In questo programma Katy Perry è la regina indiscussa dell'intrattenimento. La superstar a cui si devono tante battute esilaranti, momenti ironici, sketch e performance improvvisate in cui si riconferma non solo un'ottima cantante ma anche un'attrice e una comica davvero da chapeau.