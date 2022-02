Madonna e Katy Perry, secondo il Sun in arrivo una collaborazione

Le due pop star internazionali, Madonna e Katy Perry, amiche nella vita, hanno scelto di collaborare ad una nuova canzone che sarà parte integrante del nuovo disco di Lady Ciccone incentrato sui più grandi successi della sua carriera Condividi

È stato il famosissimo tabloid britannico The Sun a lanciare per primo la curiosa indiscrezione. Pare proprio che le due super star del pop Madonna e Katy Perry abbiano scelto di collaborare in una hit da capogiro. Si tratta della prima volta che le due artiste si troverebbero a condividere il medesimo studio di registrazione, alla realizzazione di una nuova canzone che rilasceranno in streaming e radio in una data ancora non precisata.

Madonna e Katy Perry collaborano in una canzone È sempre il britannico The Sun a rivelare qualcosa di più ai fan delle due artiste in tutto il mondo, sulla collaborazione che nei prossimi mesi arriverà nel panorama musicale in un accostamento eccezionale tra Madonna e Katy Perry. Il merito sarebbe della prima. Stando a quanto raccontato dal tabloid di intrattenimento, Lady Ciccone starebbe lavorando incessantemente alla realizzazione di ben due album in studio. Il primo interamente dedicato a canzoni inedite, il secondo un remix dei suoi più grandi successi per i quali avrebbe scelto di ingaggiare niente di meno che Katy Perry. La decisione è ricaduta sulla cantautrice di Santa Barbara che Madonna avrebbe fortemente voluto al suo fianco per fare parte del suo prossimo progetto discografico che è anche un percorso autobiografico tra la sua storia in musica e le sue migliori e più note canzoni. Album destinato a vedere la luce prima del 40° anniversario del suo singolo rivoluzionario Everybody (1982), ad ottobre, ma anche pensato per celebrare i ben 50 pezzi giunti al primo posto della Billboard Dance Club Songs Chart. Da sempre fan di Katy Perry, anche Madonna ha voluto collaborare con l’artista californiana in una canzone di cui non si sa ancora nulla circa titolo e data di uscita, ma che le voci più vicine all’entourage delle due artiste confermano in arrivo a breve.